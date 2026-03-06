Surpriză pe Aeroportul „Henri Coandă”. Reporterii așteptau românii repatriați din Dubai, iar în fața camerelor a apărut Ilie Năstase. Ce declarație neașteptată a făcut

Moment neașteptat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. În timp ce reporterii așteptau sosirea avionului care aducea români repatriați din Emiratele Arabe Unite, în fața camerelor a apărut fostul mare tenismen Ilie Năstase. Jurnaliștii au crezut inițial că acesta vine din Dubai, însă sportivul a lămurit imediat situația.

Ilie Năstase a apărut în fața reporterilor

Reporterii se aflau pe aeroport pentru a surprinde sosirea avionului care transporta zeci de români repatriați din Emiratele Arabe Unite, însă, înainte de aterizarea aeronavei, în zona sosiri a apărut Ilie Năstase.

Întrebat despre situația din Dubai, fostul mare tenismen a clarificat rapid că nu are nicio legătură cu zborul așteptat de presă.

„N-am fost în Dubai eu, vin de la Istanbul, n-am treabă cu Dubai eu, nu mă duc în Dubai ca nu prea îmi place”, a spus Ilie Năstase.

Între timp, aeronava care transporta români repatriați din Emiratele Arabe Unite a ajuns la București cu o întârziere de peste trei ore. Zborul a decolat din Muscat, capitala Muscat din Oman, în jurul orei locale 05:00 (07:00 ora României).

La bordul avionului s-au aflat 127 de cetățeni români, dintre care 95 sunt minori, dar și 39 de cetățeni europeni.