Nicolae Guță Jr, prins fără permis la volanul unei mașini fără RCA. Alcool, zero, droguri da

Nicolae Guță Jr, fiul regelui manelelor Nicolae Guță Sr, a fost oprit de polițiști în noaptea de 2 martie 2026, în jurul orei 02:10, pe DN 66, la Hațeg, la volanul unui autoturism. Juniorul avea dreptul de a conduce suspendat din 2023 pentru alcool și alte substanțe interzise. Juniorul a fost arestat preventiv, conform Cancan.

De data aceasta, alcooltestul a ieșit negativ, însă șoferul a refuzat testarea cu aparatul pentru substanțe psihoactive și a fost condus la unitatea medicală din Hațeg pentru recoltarea de probe biologice. Probe care au indicat consum de substanțe interzise, publică Gazeta de Dimineață Hunedoara.

Pe lângă dosarul penal deschis pentru conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat, polițiștii au constatat că mașina nu avea RCA valabil. În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională de 7.670 lei, iar autoritățile au dispus reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

„Un bărbat de 34 de ani, din Petroșani, a fost reținut în urmă cu puțin timp de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, după ce analizele toxicologice au confirmat prezența unor substanțe interzise în organism. Acesta fusese depistat în trafic conducând deși avea permisul suspendat și urmează să fie prezentat magistraților pentru dispunerea măsurilor legale”.

Condamnat în primă instanță pe 26 februarie 2026

Cazul vine după ce, potrivit datelor oficiale, Nicolae Guță a fost condamnat, la data de 26.02.2026, la 1 an de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe 2 ani, într-un dosar având ca obiect tocmai conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Hotărârea prevede, între altele, măsuri de supraveghere, program de reintegrare socială, 60 de zile muncă în folosul comunității și cheltuieli judiciare. Hotărârea dată de Judecătoria Petroșani nu este definitivă, reamintește Gazeta de Dimineață.