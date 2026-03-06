Prima pagină » Știri externe » UE vrea să împiedice noii membri să devină Ungaria 2.0. Cum arată planul Bruxelles-ului care a transformat Muntenegru în cobai

UE vrea să împiedice noii membri să devină Ungaria 2.0. Cum arată planul Bruxelles-ului care a transformat Muntenegru în cobai

06 mart. 2026, 17:00, Știri externe
UE vrea să împiedice noii membri să devină Ungaria 2.0. Cum arată planul Bruxelles-ului care a transformat Muntenegru în cobai

Comisia Europeană și-a setat obiectivul ca niciun stat să nu se poată transforma în următoarea Ungarie și, pentru a realiza acest lucru, Bruxelles-ul are în plan transformarea Muntenegrului, care este aproape de finalizarea negocierilor de aderare la blocul comunitar, în cobai.

Uniunea Europeană dorește să includă „garanții pe termen lung” în tratatul de aderare al țării din Balcani pentru a se asigura că blocul comunitar poate răspunde dacă Muntenegru dă greș în ceea ce privește democrația sau statul de drept, a declarat un oficial al Comisiei Europene pentru POLITICO.

Tratatul de aderare pentru Muntenegru va servi drept model pentru aderările viitoare, a spus oficialul european. Ucraina, de asemenea, se străduiește să adere la Uniunea Europeană, iar Kievul insistă pentru o aderare forțată până în anul 2027, care să fie inclusă într-un acord de pace cu Rusia. În aceeași categorie intră și Islanda, care urmează să organizeze un referendum pentru reluarea discuțiilor de aderare la UE.

Președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, a spus că până în acest moment nimeni nu știe cu adevărat cum va arăta textul de aderare. Dezbaterea recentă de la sediul Berlaymont al Comisiei Europene a avut drept subiect „lecțiile pe care le-am învățat din extinderea din 2004”, a declarat oficialul Comisiei pentru POLITICO, referindu-se la momentul în care Ungaria, Slovacia și alte opt țări au aderat la blocul comunitar. „Are Uniunea noastră capacitatea de a răspunde la regrese? Nu chiar”, a declarat acesta.

Ungaria s-a dovedit în ultimii ani un avertisment pentru Uniunea Europeană, unde Viktor Orban a fost un spin în coasta blocului comunitar. Cea mai recentă acțiune a acestuia a implicat blocarea pachetului de sancțiuni impuse de UE asupra Rusiei și finanțarea de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Comisia Europeană vrea să împiedice formarea unei Ungarii 2.0

Prioritatea Comisiei este acum să se asigure că Muntenegru și alte state membre noi nu se transformă în Ungaria 2.0. Tratatul de aderare al Muntenegrului, practic, regulile în baza cărora țările aderă la UE, va fi elaborat de un grup de lucru organizat de președinția cipriotă a Consiliului, cu contribuții din partea tuturor țărilor membre ale UE.

Deși Comisia Europeană se află în faza finală de pregătire a unui proiect de tratat, Franța refuză să dea undă verde elaborării acestuia și cere o abordare extrem de prudentă în ceea ce privește extinderea UE înainte de alegerile prezidențiale din 2027.

Printre primele sugestii se numără suspendarea drepturilor de veto dacă Muntenegrul și alte state membre noi încalcă valorile fundamentale ale UE, în special statul de drept. Un alt subiect de discuție în culise este durata garanțiilor. Existau clauze de salvgardare pentru țările care au aderat în 2004, pe teme precum neimplementarea regulilor pieței interne, dar acestea puteau fi activate doar timp de trei ani după aderare și nu erau foarte robuste, a declarat diplomatul european. Podgorica este de acord dacă UE îi impune alte garanții, dar nu ar dori să renunțe la vocea sa la masa decizională.

Muntenegru și-a impus termen de aderare la UE – anul 2028

Pentru ca Muntenegru să adere la UE până în 2028, așa cum și-a propus, trebuie să adopte o mulțime de legi pentru a se alinia la reglementările blocului comunitar. Cu toate acestea, ritmul rapid al reformelor provoacă conflicte politice interne. Podgorica mai are de închis 20 din 33 de capitole de aderare și urmează să îl încheie pe următorul – Capitolul 21, privind rețelele transeuropene – în martie, a declarat un oficial muntenegrean. Alte patru sunt așteptate să fie închise în luna iunie. Aceasta i-ar oferi șase luni pentru a-și atinge obiectivul de a închide cele 15 capitole rămase până la sfârșitul anului 2026, moment în care toate cele 27 de țări actuale ale UE, inclusiv Ungaria, ar trebui să ratifice statutul de membru, un proces în sine lung.

Recomandările autorului:

Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”

Atacuri cu colete incendiare în Europa. O anchetă comună Eurojust demască legăturile cu serviciul militar al Rusiei

Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Șeful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta

Recomandarea video

Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Ce se întâmplă doctore
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Femeile sunt mai intuitive decât bărbații? Ce spun studiile despre cum citim emoțiile
ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
18:33
Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu negociază cu AUR pentru a înceta boicotul. Edilul spune că cerințele partidului sunt „de bun simț”
18:17
Ciprian Ciucu negociază cu AUR pentru a înceta boicotul. Edilul spune că cerințele partidului sunt „de bun simț”
FLASH NEWS Dragoș Pătraru se întoarce în televiziune. Cu cine negociază și când ar putea începe
17:41
Dragoș Pătraru se întoarce în televiziune. Cu cine negociază și când ar putea începe
BANI Mai știi celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
17:17
Mai știi celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
FLASH NEWS De la Varșovia, Nicușor Dan anunță că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Administrația Trump: Nu mai sunt întrebări / Au înțeles
17:13
De la Varșovia, Nicușor Dan anunță că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Administrația Trump: Nu mai sunt întrebări / Au înțeles
NEWS ALERT Președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru presa poloneză când va fi gata cea mai mare bază NATO din Europa, cea de la Kogălniceanu și câte miliarde de euro va costa: „Exclusiv bani românești”
17:09
Președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru presa poloneză când va fi gata cea mai mare bază NATO din Europa, cea de la Kogălniceanu și câte miliarde de euro va costa: „Exclusiv bani românești”

Cele mai noi

Trimite acest link pe