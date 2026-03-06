UE vrea să împiedice noii membri să devină Ungaria 2.0. Cum arată planul Bruxelles-ului care a transformat Muntenegru în cobai

Comisia Europeană și-a setat obiectivul ca niciun stat să nu se poată transforma în următoarea Ungarie și, pentru a realiza acest lucru, Bruxelles-ul are în plan transformarea Muntenegrului, care este aproape de finalizarea negocierilor de aderare la blocul comunitar, în cobai.

Uniunea Europeană dorește să includă „garanții pe termen lung” în tratatul de aderare al țării din Balcani pentru a se asigura că blocul comunitar poate răspunde dacă Muntenegru dă greș în ceea ce privește democrația sau statul de drept, a declarat un oficial al Comisiei Europene pentru POLITICO.

Tratatul de aderare pentru Muntenegru va servi drept model pentru aderările viitoare, a spus oficialul european. Ucraina, de asemenea, se străduiește să adere la Uniunea Europeană, iar Kievul insistă pentru o aderare forțată până în anul 2027, care să fie inclusă într-un acord de pace cu Rusia. În aceeași categorie intră și Islanda, care urmează să organizeze un referendum pentru reluarea discuțiilor de aderare la UE.

Președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, a spus că până în acest moment nimeni nu știe cu adevărat cum va arăta textul de aderare. Dezbaterea recentă de la sediul Berlaymont al Comisiei Europene a avut drept subiect „lecțiile pe care le-am învățat din extinderea din 2004”, a declarat oficialul Comisiei pentru POLITICO, referindu-se la momentul în care Ungaria, Slovacia și alte opt țări au aderat la blocul comunitar. „Are Uniunea noastră capacitatea de a răspunde la regrese? Nu chiar”, a declarat acesta.

Ungaria s-a dovedit în ultimii ani un avertisment pentru Uniunea Europeană, unde Viktor Orban a fost un spin în coasta blocului comunitar. Cea mai recentă acțiune a acestuia a implicat blocarea pachetului de sancțiuni impuse de UE asupra Rusiei și finanțarea de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Comisia Europeană vrea să împiedice formarea unei Ungarii 2.0

Prioritatea Comisiei este acum să se asigure că Muntenegru și alte state membre noi nu se transformă în Ungaria 2.0. Tratatul de aderare al Muntenegrului, practic, regulile în baza cărora țările aderă la UE, va fi elaborat de un grup de lucru organizat de președinția cipriotă a Consiliului, cu contribuții din partea tuturor țărilor membre ale UE.

Deși Comisia Europeană se află în faza finală de pregătire a unui proiect de tratat, Franța refuză să dea undă verde elaborării acestuia și cere o abordare extrem de prudentă în ceea ce privește extinderea UE înainte de alegerile prezidențiale din 2027.

Printre primele sugestii se numără suspendarea drepturilor de veto dacă Muntenegrul și alte state membre noi încalcă valorile fundamentale ale UE, în special statul de drept. Un alt subiect de discuție în culise este durata garanțiilor. Existau clauze de salvgardare pentru țările care au aderat în 2004, pe teme precum neimplementarea regulilor pieței interne, dar acestea puteau fi activate doar timp de trei ani după aderare și nu erau foarte robuste, a declarat diplomatul european. Podgorica este de acord dacă UE îi impune alte garanții, dar nu ar dori să renunțe la vocea sa la masa decizională.

Muntenegru și-a impus termen de aderare la UE – anul 2028

Pentru ca Muntenegru să adere la UE până în 2028, așa cum și-a propus, trebuie să adopte o mulțime de legi pentru a se alinia la reglementările blocului comunitar. Cu toate acestea, ritmul rapid al reformelor provoacă conflicte politice interne. Podgorica mai are de închis 20 din 33 de capitole de aderare și urmează să îl încheie pe următorul – Capitolul 21, privind rețelele transeuropene – în martie, a declarat un oficial muntenegrean. Alte patru sunt așteptate să fie închise în luna iunie. Aceasta i-ar oferi șase luni pentru a-și atinge obiectivul de a închide cele 15 capitole rămase până la sfârșitul anului 2026, moment în care toate cele 27 de țări actuale ale UE, inclusiv Ungaria, ar trebui să ratifice statutul de membru, un proces în sine lung.

