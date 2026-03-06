Prima pagină » Actualitate » Protest la Cotroceni: Declic îi cere președintelui Nicușor Dan să respingă noile numiri la vârful marilor parchete

Bianca Dogaru
06 mart. 2026, 15:47, Actualitate
Protest la Cotroceni: Declic îi cere președintelui Nicușor Dan să respingă noile numiri la vârful marilor parchete

Mai multe organizații, în frunte cu Declic, organizează astăzi, de la ora 18:30, un protest în fața Palatului Cotroceni. Manifestanții se opun propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, DIICOT și DNA. Aceștia îi cer președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire și susțin că persoanele propuse sunt „toxice” pentru independența justiției.

„Sunt toxici! Toxici pentru independenţa justiţiei, toxici pentru încrederea oamenilor în dreptate, toxici pentru procurorii oneşti care încă mai cred în misiunea lor de aflare a adevărului. Când propui ca şef peste parchetele ţării un procuror care ţine în braţe un abuzator de copii, când insişti cu aceiaşi procurori care au anihilat lupta anticorupţie din ultimii ani nu faci altceva decât să confirmi că justiţia a fost acaparată. Ieşim din nou în stradă pentru justiţie şi-i cerem preşedintelui Nicuşor Dan să oprească gruparea Voineag-Florenta din a distruge şi fărâma de încredere pe care societatea o mai are în magistratură”, a declarat Alexandru Haiduc, coordonatorul campaniei Declic „Fără gruparea Voineag-Florenţa la marile parchete!”, citat în comunicat.

Organizațiile semnatare critică profilul magistraților propuși pentru funcțiile cheie.

„În mandatele lui Voineag de la DNA şi al lui Florenţa de la Parchetul General, activitatea parchetelor s-a redus considerabil. Magistratul propus acum să conducă DNA, Viorel Cerbu, face parte din cercul apropiat al lui Marius Voineag, căruia i-a fost consilier şi apoi adjunct. Cristina Chiriac, şefa DNA Iaşi, a ţinut la sertar vreme de doi ani înregistrările cu abuzurile comise de episcopul de Huşi, Corneliu Bârlădeanu, asupra unor minori. Practic, ar urma ca în funcţia de Procuror General al României să ajungă o procuroare pentru care abuzul sexual comis asupra unor copii nu trebuie anchetat de îndată”, se precizează în comunicat.

Declic a transmis un mesaj direct președintelui și pe rețelele sociale. Aceștia au punctat ironic că, deși Nicușor Dan poate bloca mesaje pe Instagram, nu poate ignora vocea cetățenilor.

„Nicușor Dan poate să ne blocheze pe Instagram, dar nu și la Palatul Cotroceni. Vino diseară, de la ora 18:30, Palatul Cotroceni, bulevardul Geniului, nr. 1-3, să-i spunem președintelui că suntem cu ochii pe numirile pe care le va face la șefia DNA, DIICOT și PG.”

