Diana Șoșoacă trebuie să se prezinte marți la Parchetul General, unde este chemată ca suspect într-un dosar în care este acuzată de 11 fapte diferite. Printre acuzații se numără că i-ar fi ținut închiși în birou pe niște jurnaliști italieni, că a promovat simboluri și idei leginoare și chiar că a minimalizat Holocaustul.

Procurorii i-au transmis că, dacă nu se prezintă, poate fi adusă cu mandat. Șoșoacă spne încă că nu are cum să ajungă pe 23 septembrie, pentru că „muncește” și nu se află în țară.

„Putem stabili o dată când sunt în țară. Spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc,” a spus aceasta.

Dosarul are legătură atât cu incidentul din 2021, când jurnaliștii RAI au rămas închiși în biroul ei, dar și cu momente mai recente: în noimebrie 2024, Șoșoacă a participat la o comemorare legionară la Tâncăbești, iar după ce Curtea Constituțională i-a respins candidatura la prezidențiale, l-a omagiat public pe Corneliu Zelea Codreanu, liderul Mișcării Legionare.

Sursa foto: Mediafax foto / Andreea Alexandru

Sursa video: Digi24

AUTORUL RECOMANDĂ: