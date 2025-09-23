Scandal în Coaliție. PSD vrea să răstoarne măsurile din EDUCAȚIE ale „Legii Bolojan”. Bursele ar putea reveni și profesorii să fie plătiți ca înainte

Se încing spiritele în Coaliția de guvernare. Deputații PSD, Adrian Solomon și Mihai Ghigiu, au trecut, luni seară, prin Comisia de muncă din Camera Deputaților, amendamente care răstoarnă două dintre măsurile emblematice din educație ale „Legii Bolojan”.

Bursele de excelență pentru olimpici ar putea reveni. Cele tăiate în vară, prin legea care a dus la reduceri masive de cheltuieli. Elevii premiați la olimpiade internaționale sau naționale ar putea primi din nou bani, ca înainte de luna iulie. Pentru locul I, bursa ar fi egală cu salariul minim pe economie, iar pentru premiile mai mici, valorile scad proporțional. La nivel național, bursa ar fi 700 lei pe lună.

Plata cu ora pentru profesori s-ar putea schimba din nou. Măsura introdusă prin „Legea Bolojan” și susținută de ministrul Educației, Daniel David, ar putea fi ștearsă. Astfel, profesorii ar urma să fie plătiți la fel ca înainte, pe baza normei de predare și a tuturor sporurilor, nu după formula impusă de noua lege.

Aceste modificări vin la doar câteva luni după ce „Legea Bolojan” a fost adoptată și după ce Daniel David a anunțat alte tăieri în educație, precum eliminarea unor burse sau plafonarea cheltuielilor. Practic, PSD încearcă acum să întoarcă deciziile care au stârnit nemulțumire în rândul elevilor și profesorilor.

Camera Deputaților este for decizional, iar miercuri proiectul cu amendamentele PSD va fi votat în plen. Dacă trece, va merge la promulgare.