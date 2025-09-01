Prima pagină » Actualitate » Rudolph Giuliani, fost procuror și primar al New York, spitalizat după un accident rutier

Rudolph Giuliani, fost procuror și primar al New York, spitalizat după un accident rutier

01 sept. 2025, 07:00, Actualitate
Rudolph Giuliani, fost procuror și primar al New York, spitalizat după un accident rutier

Rudolph Giuliani, fost primar al orașului New York și, mai înainte de asta, procuror, a ajuns internat în spital după ce a fost rănit într-un accident de mașină.

Incidentul s-a petrecut în statul american New Hampshire, scrie Washington Times.

Cum s-a produs accidentul

Duminică, 31 august, echipa sa, a dat publicității o declarație în care se precizează că Giuliani, în vârstă de 81 de ani, a fost implicat într-un accident de mașină cu o seară înainte.

Potrivit lui Michael Ragusa, șeful echipei de securitate a fostului procur, înainte de incident, Giuliani a fost oprit de o femeie care fusese victima unui incident de violență domestică.

„Primarul Giuliani i-a acordat imediat ajutor și a contactat serviciul 911. El a rămas la fața locului până la sosirea polițiștilor, pentru a se asigura că femeia era în siguranță. După aceea, în timp ce se deplasa pe autostradă, mașina primarului Giuliani a fost lovită din spate cu viteză mare”, a spus Ragusa.

Giuliani a fost transportat la un centru de traumatologie din apropiere, unde a fost tratat pentru o fractură la vertebrele toracice, multiple tăieturi și contuzii, precum și leziuni la brațul stâng și la piciorul stâng.

Partenerul de afaceri și medicul lui Giuliani au fost contactați și au sosit la spital pentru a supraveghea îngrijirea lui, a spus Ragusa, adăugând că „Giuliani este în stare bună și se recuperează extraordinar”.

El a continuat spunând că incidentul „nu a fost un atac țintit” și a îndemnat publicul să „se abțină de la răspândirea teoriilor conspiraționiste nefondate”.

Giuliani, apropiat de Donald Trump

Rudolph Giuliani a fost unul dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Donald Trump. El l-a susținut public pe Trump și a devenit o voce proeminentă în mass-media pentru candidatul republican încă din 2016. Nu a avut o funcție oficială la început, dar a fost considerat consilier informal și apropiat al președintelui.

În 2018, Giuliani a devenit avocatul personal al lui Trump, implicându-se în dosare legate de ancheta Mueller și ulterior în contestarea rezultatelor alegerilor din 2020.

Giuliani a fost figura principală în promovarea teoriei fraudei electorale la alegerile din 2020, organizând conferințe de presă și procese, însă fără succes juridic.

