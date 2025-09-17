Rusia și Belarus simulează un ATAC nuclear la Zapad-2025. Putin a inspectat trupele îmbrăcat în uniformă militară

Rusia și Belarus au simulat un atac nuclear tactic în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025, desfășurate în regiunea Nijni Novgorod. Președintele Vladimir Putin a apărut în haine militare și a inspectat soldații, echipamentele și noile sisteme de rachete.

Rusia și Belarus au derulat un exercițiu militar de amploare în cadrul manevrelor Zapad-2025, care au inclus scenarii de atac nuclear tactic. Evenimentul a atras atenția NATO, mai ales în Europa de Est, unde Polonia și alte state vecine au intensificat propriile pregătiri militare.

Ministerul Apărării din Belarus a precizat că exercițiile urmăresc „testarea capacității de a respinge un atac inamic și de a recuceri teritoriul pierdut”.

Putin, în uniformă militară

Președintele Vladimir Putin, comandantul suprem al Forțelor Armate Ruse, a participat la faza activă a exercițiului pe poligonul Mulino, în regiunea Nijni Novgorod.

Liderul rus a apărut în haine militare, a discutat cu observatori străini și a inspectat personal echipamentele, inclusiv noile sisteme de rachete.

Președintele belarus Aleksander Lukașenko a cerut deja Moscovei să staționeze rachetele Oreshnik în Belarus, invocând „amenințările” venite din partea Poloniei, Lituaniei și Germaniei.

Generalul belarus Pavel Muraveiko a declarat că exercițiile au inclus planificarea utilizării armelor nucleare nestrategice și testarea sistemului mobil de rachete Oreshnik. Acest tip de armă hipersonică a fost folosit prima dată de Rusia într-un atac asupra Ucrainei în 2024, fiind prezentată drept o demonstrație de forță.

Muraveiko a mai precizat că Rusia a împărtășit lecții învățate din războiul din Ucraina, inclusiv tactici de utilizare a dronelor și lupte urbane. Trupele s-au antrenat și pentru asaltul asupra zonelor populate și combaterea „grupurilor armate ilegale”.

Exercițiile militare Zapad-2025

La Zapad-2025 participă aproximativ 13.000 de militari, un număr mult redus comparativ cu ediția din 2021, când la manevre au luat parte circa 200.000 de soldați. Printre participanți se numără și un contingent de 65 de militari din India, țară care s-a apropiat de Rusia după introducerea taxelor americane de 25% pe exporturile indiene.

Belarus a invitat observatori din nouă state NATO și din alte țări „pentru deschidere și transparență”. Ministerul Apărării a difuzat imagini cu doi ofițeri ai Forțelor Aeriene SUA strângând mâna ministrului belarus al Apărării, Viktor Khrenin.

Exercițiile au loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre Rusia și NATO. Săptămâna trecută, Polonia a anunțat că a doborât drone rusești care au încălcat spațiul său aerian. Premierul Donald Tusk a calificat manevrele ruse drept „foarte agresive” și a avertizat că acestea se desfășoară „prea aproape de granița Poloniei”.

Oficialii ucraineni au mers și mai departe, susținând că Rusia ar putea folosi Zapad-2025 ca pretext pentru a lansa o nouă ofensivă din Belarus.