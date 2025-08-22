Prima pagină » Actualitate » Salina din România care datează din Evul Mediu. Are cel mai benefic aer pentru sănătate

Salina din România care datează din Evul Mediu. Are cel mai benefic aer pentru sănătate

22 aug. 2025, 09:09, Actualitate
Salina din România care datează din Evul Mediu. Are cel mai benefic aer pentru sănătate

Care este salina din România care datează din Evul Mediu. Aceasta are un aer benefic pentru sănătate, în special pentru tratarea afecțiunilor respiratoria, datorită conținutului ridicat de aerosoli salini care se absorb natural prin respirație și piele.

Salina Ocnele Mari, căci despre ea este vorba, se află în localitatea cu același nume, la 8 kilometri de Râmnicu Vâlcea, în apropiere de Valea Oltului.

Unul dintre orizonturile unde exploatarea s-a terminat s-a deschis publicului pentru turism în anul 2009. În slaină se intră cu microbuzul, care circulă cam la 30 de minure. În interior, temperatura este de 13-15 grade, iar umiditatea în aer este de aproximativ 50%.

În interiorul salinei există terenuri de volei, basket, tenis, biliard, spații de joacă pentru copii, precum și o sală de evenimente, un restaurant și o cramă, un magazine de suveniruri și un fast-food. De asemenea, există spații speciale pentru relaxare și gimnastică, precum și o biserică care poartă hramul Sfânta Varvara și Sfântul Gheorghe.

Salina Ocnele Mari din județul Vâlcea este una dintre cele mai vechi exploatări de sare din România și printre cele mai frumoase. Prima mențiune documentară a localității este din anul 1402, fapt ce indică importanța istorică a acestei zone, iar în 1912, Ocnele Mari a fost amenajată ca stațiune balneară, devenind un punct de atracție turistică și balneară.

Exploatarea sării la Ocnele Mari are rădăcini foarte vechi. Numeroase artefacte, precum topoare-ciocan folosite în minerit, s-au descoperit în această zonă și datează din perioada neoliticului, a epocii bronzului și a primei epoci a fierului.

Zona mai păstrează și urme ale vechii cetăți dacice Buridava, menționată de istoricul grec Ptolemeu, și un castru roman la Stolniceni, construit ca să supravegheze exploatarea sării după cucerirea romană.

În Evul Mediu însă, exploatarea sării la Ocnele Mari a devenit foarte importantă. Ea s-a transformat în monopol domnesc și o sursă semnificativă de venituri pentru domnie. Exploatarea a luat avânt deci în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, când activitatea minieră a fost intensificată. De asemenea, în secolele XVIII-XIX, s-au săpat mai multe guri de ocnă, dar multe dintre ele s-au prăbușit și au format ștranduri cu apă sărată, un fenomen natural care s-a dovedit a fi foarte benefic pentru atragerea turiștilor.

La data de 30 iunie 2015, vechiul traseu turistic al Salinei Ocnele Mari a fost închis, iar Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea a inaugurat un nou traseu de vizitare, extins pe o suprafață de circa 50.000 de metri pătrați, fiind de patru ori mai mare decât cel anterior.

Aerul salin din Ocnele Mari este cunoscut pentru efectele benefice asupra sănătății, mai ales în tratarea afecțiunilor respiratorii, prin conținutul ridicat de aerosoli salini care se absorb natural prin respirație și piele. Procesul contribuie la diluarea și eliminarea impurităților din organism, cu efecte dezinfectante.

Terapia cu aerosoli salini este indicate pentru cei cu afecțiuni respiratorii, dar are și contraindicații, cum ar fi tuberculoza pulmonară, hipertensiunea arterială în stadiul avansat, afecțiunile cardiace decompensate, epilepsia, claustrofobia și sarcina avansată.

Printre obictivele turistice se numără:

  • Stațiunea Băile Olănești
  • Muzeul Satului Bujoreni
  • Băile Govora
  • Lacul Vidra
  • Stațiunea Călimănești-Căciulata
  • Horezu
  • Mănăstirea Bistrița din comuna Costești
  • Lacul Gâlcescu
  • Parcul Național Buila-Vânturarița

Pentru a ajunge la Salina Ocnele Mari din Râmnicu Vâlcea trebuie să mergi pe DN 67, ajungi pe strada Copăcelu, până la intersecția cu strada Alexandru Ioan Cuza din orașul Ocnele Mari. Pe stradă există un indicator “Spre Salina”, iar după aproximativ 200 de metri ajungi la parcarea unde sunt amplasate microbuzele care transportă vizitatorii în subteran, în salină.

Autorul recomandă:

Radu Miruță afirmă Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză convoace AGA pentru a constata pierderile

Salina Ocnele Mari: Unul dintre cele mai vizitate orașe SUBTERANE din Europa are o istorie bazată pe aurul alb

Citește și

ADMINISTRAȚIE Transport public revoluționar, la Buzău/Dumitru Toma: Sunt deja în probe cele 12 microbuze. Vor lucra cu stații virtuale
10:06
Transport public revoluționar, la Buzău/Dumitru Toma: Sunt deja în probe cele 12 microbuze. Vor lucra cu stații virtuale
ACTUALITATE Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București
10:05
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București
ACTUALITATE Accident grav în Timișoara, provocat de un șofer de ride-sharing ce îi făcea avansuri clientei: „Tată, uite, ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior”
10:05
Accident grav în Timișoara, provocat de un șofer de ride-sharing ce îi făcea avansuri clientei: „Tată, uite, ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior”
ANALIZĂ China își consolidează TRIADA NUCLEARĂ. „O forță capabilă să conteste supremația SUA, ambițiile Beijingului nu se limitează doar la descurajare”
10:00
China își consolidează TRIADA NUCLEARĂ. „O forță capabilă să conteste supremația SUA, ambițiile Beijingului nu se limitează doar la descurajare”
ACTUALITATE Cum congelăm corect ciupercile și usturoiul. Așa le vei păstra toată aroma
09:40
Cum congelăm corect ciupercile și usturoiul. Așa le vei păstra toată aroma
SPORT Ce l-a nemulțumit pe MM Stoica după 2-2 în Scoția, cu Aberdeen: „Nu putem să acceptăm sub nicio formă!”/Cazul „Dawa” se complică: Becali, autodenunț!
09:34
Ce l-a nemulțumit pe MM Stoica după 2-2 în Scoția, cu Aberdeen: „Nu putem să acceptăm sub nicio formă!”/Cazul „Dawa” se complică: Becali, autodenunț!
Mediafax
Bărbatul care și-a ucis soția în fața copilului se interesa de condițiile criminalilor din Penitenciar
Digi24
Luna Neagră pe 23 august 2025: Ce înseamnă fenomenul ceresc neobișnuit care va avea loc la sfârșitul săptămânii
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Ce temperaturi vor fi la începutul toamnei? Prognoza emisă de ANM
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Prognoza meteo 25 august-22 septembrie. Începutul toamnei vine cu temperaturi ridicate
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Marius, un român stabilit în Spania, a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Avea doar 36 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Evz.ro
Creatură otrăvitoare în Marea Mediterană. Scăldatul a fost interzis
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Scene socante! Trupul neinsufletit unui bebelus nou-născut, descoperit într-un canal de scurgere. Primele declaratii ale autoritatilor: "„Nu-mi pot imagina o situație mai sfâșietoare"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
„Urmașul lui Concorde”: Avionul supersonic silențios X-59, tot mai aproape de primul zbor