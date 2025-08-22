Salina din România care datează din Evul Mediu. Are cel mai benefic aer pentru sănătate

Care este salina din România care datează din Evul Mediu. Aceasta are un aer benefic pentru sănătate, în special pentru tratarea afecțiunilor respiratoria, datorită conținutului ridicat de aerosoli salini care se absorb natural prin respirație și piele.

Salina Ocnele Mari, căci despre ea este vorba, se află în localitatea cu același nume, la 8 kilometri de Râmnicu Vâlcea, în apropiere de Valea Oltului.

Unul dintre orizonturile unde exploatarea s-a terminat s-a deschis publicului pentru turism în anul 2009. În slaină se intră cu microbuzul, care circulă cam la 30 de minure. În interior, temperatura este de 13-15 grade, iar umiditatea în aer este de aproximativ 50%.

În interiorul salinei există terenuri de volei, basket, tenis, biliard, spații de joacă pentru copii, precum și o sală de evenimente, un restaurant și o cramă, un magazine de suveniruri și un fast-food. De asemenea, există spații speciale pentru relaxare și gimnastică, precum și o biserică care poartă hramul Sfânta Varvara și Sfântul Gheorghe.

Salina Ocnele Mari din județul Vâlcea este una dintre cele mai vechi exploatări de sare din România și printre cele mai frumoase. Prima mențiune documentară a localității este din anul 1402, fapt ce indică importanța istorică a acestei zone, iar în 1912, Ocnele Mari a fost amenajată ca stațiune balneară, devenind un punct de atracție turistică și balneară.

Exploatarea sării la Ocnele Mari are rădăcini foarte vechi. Numeroase artefacte, precum topoare-ciocan folosite în minerit, s-au descoperit în această zonă și datează din perioada neoliticului, a epocii bronzului și a primei epoci a fierului.

Zona mai păstrează și urme ale vechii cetăți dacice Buridava, menționată de istoricul grec Ptolemeu, și un castru roman la Stolniceni, construit ca să supravegheze exploatarea sării după cucerirea romană.

În Evul Mediu însă, exploatarea sării la Ocnele Mari a devenit foarte importantă. Ea s-a transformat în monopol domnesc și o sursă semnificativă de venituri pentru domnie. Exploatarea a luat avânt deci în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, când activitatea minieră a fost intensificată. De asemenea, în secolele XVIII-XIX, s-au săpat mai multe guri de ocnă, dar multe dintre ele s-au prăbușit și au format ștranduri cu apă sărată, un fenomen natural care s-a dovedit a fi foarte benefic pentru atragerea turiștilor.

La data de 30 iunie 2015, vechiul traseu turistic al Salinei Ocnele Mari a fost închis, iar Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea a inaugurat un nou traseu de vizitare, extins pe o suprafață de circa 50.000 de metri pătrați, fiind de patru ori mai mare decât cel anterior.

Aerul salin din Ocnele Mari este cunoscut pentru efectele benefice asupra sănătății, mai ales în tratarea afecțiunilor respiratorii, prin conținutul ridicat de aerosoli salini care se absorb natural prin respirație și piele. Procesul contribuie la diluarea și eliminarea impurităților din organism, cu efecte dezinfectante.

Terapia cu aerosoli salini este indicate pentru cei cu afecțiuni respiratorii, dar are și contraindicații, cum ar fi tuberculoza pulmonară, hipertensiunea arterială în stadiul avansat, afecțiunile cardiace decompensate, epilepsia, claustrofobia și sarcina avansată.

Pentru a ajunge la Salina Ocnele Mari din Râmnicu Vâlcea trebuie să mergi pe DN 67, ajungi pe strada Copăcelu, până la intersecția cu strada Alexandru Ioan Cuza din orașul Ocnele Mari. Pe stradă există un indicator “Spre Salina”, iar după aproximativ 200 de metri ajungi la parcarea unde sunt amplasate microbuzele care transportă vizitatorii în subteran, în salină.

