Oana Zvobodă
21 aug. 2025, 16:26, Economic
Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile

Conducerea Salrom refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile, a declarat ministrul Economiei Radu Miruță în cadrul unei conferințe de presă.

„S-a dat o decizie de convocare a Adunării Generale a Acționarilor care să constate pierderile de la Salrom și consecința legală este că, din moment ce constați pierderi, se revocă mandatele. Adunarea Generală a Acționarilor a refuzat să convoace, ceea ce este o chestiune evident ilegală, s-a mers în instanță pentru obligația de a convoca.

Atât de tare se țin cu dinții, încât refuză să se întâlnească, cu toate că îi obligă legea. Mai câștigă câteva zile că e ordonanță președințială. Ce v-am spus rămâne valabil. Drumul e cu un singur sens”, a precizat Radu Miruță.

În urmă cu aproximativ o lună si jumătate, Radu Miruță anunța că a declanțat procedura de demitere a conducerii Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid.

„Cine a greșit, dovedit cu date clare, conform legii, răspunde! Angajații din companiile de stat au o serie de beneficii, dar care vin la pachet cu responsabilitate. Asta nu este filosofie, ci modul meu de lucru!

Dezastrul de la Praid nu a fost un accident natural. A fost rezultatul indiferenței și al pasării continue a responsabilității. Salrom, Apele Române și ANRM au ignorat aceste avertismente și și-au pasat vina unii altora. Nimeni nu a intervenit la timp. Acum e timpul ca cei care au greșit sa plătească”, spunea Radu Miruță la acea vreme.

Radu Miruță: „Au fost verificate 6 companii de stat și s-a observat că procesul de selecție a fost viciat”

Radu Miruță a pornit procedura de demitere a conducerii Salrom, după dezastrul de la Praid. Bani cheltuiți pe o „paranghelie”, descoperiți de ministru

Salrom, precizări despre INDEMNIZAȚIA directorului general: „Remuneraţia fixă brută lunară de 38.776 lei a fost stabilită de AGA în 2024”

Cum explică directorul SALROM factura pentru „cina” de 12.500 de euro și bacșiș de 900 euro

