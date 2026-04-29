Măsurile economice pe care le-ar adopta AUR, dacă ar fi la guvernare. „E nevoie de reducerea cheltuielilor statului”

George Simion a adus în atenție care ar fi măsurile economice pe care le-ar adopta AUR, în condițiile în care facțiunea politică ar fi la guvernare. El susține că există o necesitate „de reducere a cheltuielilor statului”. De altfel, liderul AUR a adus în discuție și „nevoia de exploatare a resurselor naturale”.

De asemenea, liderul Alianței pentru Unirea Românilor a mai menționat, la Radio România Actualități, și despre scăderea taxelor pe muncă, arată Mediafax.

„E nevoie de reducerea cheltuielilor statului”

George Simion susține că există o necesitate a reducerilor cheltuielilor statului, precum și o nevoie de „exploatare a resurselor naturale” din România. Liderul AUR mai aduce în atenție și faptul că România nu ar fi un „mediu competitiv” în care antreprenorii să se dezvolte.

„E nevoie de reducerea cheltuielilor statului, e nevoie de exploatarea resurselor naturale și este nevoie de oprirea poverii mult prea mari asupra muncii, atât asupra cetățenilor cât și asupra companiilor. Plătim cel mai mare impozit pe salariu minim din țară, nu este un mediu competitiv pentru ca antreprenorii români să se dezvolte”, a spus George Simion.

Ce spune despre export

Liderul AUR a precizat că statul român ar exporta prea multă materie primă, iar accentul nu este pus pe industria locală. A oferit exemple din sectorul industrial și energetic.

„Din păcate exportăm materie primă, exportăm cereale în loc să creăm aici, exportăm gaz natural în loc să investim în combinate chimice. vem combinate chimice, încă funcționează. Noi am venit, m-am deplasat cu colegii mei Petrișor Peiu și Dan Dungaciu la Târgu Mureș, am oferit soluția pentru Azomureș în condițiile în care ROMGAZ poate aduce la poarta combinatului gaz ieftin. Avem la Caragele în județul Buzău onshore, avem în Marea Neagră offshore gaze naturale. Acest sector petrochimic în care România a excelat odată, combinatele sunt tot acolo, oamenii sunt tot acolo, încă avem oameni profesioniști, altfel ajungem în situația de a închide și de a nu pune nimic în loc”, a spus George Simion.

Liderul AUR critică migrația forței de muncă românești, afirmând că familiile ar trebui sprijinite să rămână în România. De altfel, el susține că activitățile agricole desfășurate de români în Germania și Spania ar putea fi dezvoltate la nivel intern.

„Înțelegem acest suveranism economic ca parte a lumii libere, ca parte a unei economii globale și vedeți că este o goană după metale rare și după bogății minerale în acest moment în toată lumea. Este păcat ca familiile românești, în loc să fie încurajate prin programe specifice să își crească pruncii în țară, să fie trimise în țări din Europa unde muncitorii români sunt apreciați. Agricultura care se prestează în mare parte de către românii în Germania și Spania poate fi realizată și în România”, a mai spus liderul AUR.

