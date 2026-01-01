Prima pagină » Actualitate » Sanda Ladoși spune secretul siluetei sale. ”Consider că este de bun simț”

Sanda Ladoși spune secretul siluetei sale. ”Consider că este de bun simț”

01 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Sanda Ladoși spune secretul siluetei sale. ”Consider că este de bun simț”
Galerie Foto 15
Sanda Ladoși spune secretul siluetei sale

Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a spus care este secretul siluetei sale. ”Consider că este de bun simț” , a afirmat artista.

Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu Ștefan Tache.

Sanda Ladoși este foarte atentă  la felul în care se prezintă în fața publicului. Aceasta are grijă de silueta sa și să fie într-o formă fizică cât mai bună.

Sanda Ladoși spune secretul siluetei sale. ”Mie una nu-mi ajunge doar o plimbare, eu trebuie să fac efort fizic, așa e învățat trupul meu”

”Secretul meu este mersul la sală măcar de patru ori pe săptămână. Ar trebui să mă duc mai mult, dar nu prea am timp. Consider că este de bun simț să facem mișcare. Mie una nu-mi ajunge doar o plimbare, eu trebuie să fac efort fizic, așa e învățat trupul meu. Dar și o plimbare mică, o bicicletă, contează orice tip de mișcare, de la o vârstă”, a declarat Sanda Ladoși pentru click.ro.

”Am făcut o pauză și am simțit! Mă bucur însă că, de trei luni, merg constant la sală și iată că se văd rezultatele. Așa țin în echilibru organismul. Îmi mai satisfac și anumite pofte culinare uneori, dar am momente când mă restricționez. Nu fac totuși excese”, a mai spus artista.

Recomandarea video

Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Digi24
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză: E doar un tip banal, care se tot plânge de politică
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un duș scurt sau o baie relaxantă în cadă: Care este mai igienic?
ECONOMIE  Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026
13:28
 Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026
FLASH NEWS România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei
13:25
România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei
ANUL NOU Trump și aliații săi MAGA au petrecut la Mar-a-Lago de Anul Nou. Netanyahu, invitatul surpriză. Ținuta spectaculoasă a primei doamne
13:25
Trump și aliații săi MAGA au petrecut la Mar-a-Lago de Anul Nou. Netanyahu, invitatul surpriză. Ținuta spectaculoasă a primei doamne
ULTIMA ORĂ Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare
13:06
Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare
ANUNȚ Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
13:06
Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
ULTIMA ORĂ Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului
12:46
Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului

Cele mai noi