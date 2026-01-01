Sanda Ladoși spune secretul siluetei sale. ”Consider că este de bun simț”

Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a spus care este secretul siluetei sale. ”Consider că este de bun simț” , a afirmat artista.



Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu Ștefan Tache.

Sanda Ladoși este foarte atentă la felul în care se prezintă în fața publicului. Aceasta are grijă de silueta sa și să fie într-o formă fizică cât mai bună.

”Secretul meu este mersul la sală măcar de patru ori pe săptămână. Ar trebui să mă duc mai mult, dar nu prea am timp. Consider că este de bun simț să facem mișcare. Mie una nu-mi ajunge doar o plimbare, eu trebuie să fac efort fizic, așa e învățat trupul meu. Dar și o plimbare mică, o bicicletă, contează orice tip de mișcare, de la o vârstă”, a declarat Sanda Ladoși pentru click.ro.

”Am făcut o pauză și am simțit! Mă bucur însă că, de trei luni, merg constant la sală și iată că se văd rezultatele. Așa țin în echilibru organismul. Îmi mai satisfac și anumite pofte culinare uneori, dar am momente când mă restricționez. Nu fac totuși excese”, a mai spus artista.