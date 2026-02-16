La trei zile după incendiul violent din Sectorul 6, în care o femeie de 51 de ani a murit carbonizată, iar șoferul a ajuns la spital cu arsuri pe 30% din corp, apar informații explozive despre omologarea mașinii electrice implicate în tragedie. Surse au declarat în exclusivitate pentru Gândul că, în urma articolelor publicate, Corpul de Control al Ministerului Transporturilor va face verificări la RAR Alba Iulia, unitatea care ar fi omologat modelul electric Arora S2. Suspiciunea vizează faptul că vehiculul, deși are patru scaune, ar fi fost omologat pentru doar două locuri, lucru menționat chiar de patronul companiei, cu doar o zi înainte de tragedie.

Incendiul a avut loc vineri, 13 februarie, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Mașina electrică, încadrată în categoria cvadriciclurilor ușoare, a luat foc în mers, iar flăcările s-au extins la alte trei autoturisme. Femeia aflată în interior nu a reușit să iasă la timp.

Cu doar o zi înainte de tragedie, pe TikTok-ul companiei MyEcoBike apărea un clip de promovare pentru același model. În filmare se precizează clar că vehiculul are „patru locuri, două în față, două în spate”, însă „omologarea este pe două locuri, nicidecum pe patru”.

În urma articolelor publicate de Gândul despre incendiu, mai multe surse au transmis că va fi trimis Corpul de Control pentru a face verificări la RAR Alba Iulia, pentru a cerceta modul în care a fost omologată mașina electrică.

Modelul Arora S2 continuă să fie promovat în online, fără referire la accident. În plus, mașina este în continuare de vânzare pe site-ul oficial, iar prețul a fost redus de la 31.900 lei la 25.000 lei.

Patronul, Cosmin Hațegan, nu a oferit nicio explicație oficială vizavi de tragedie. În secțiunea de comentarii a clipurilor recente, în care acesta face reclamă altor vehicule, au apărut reacții dure din partea utilizatorilor.

Una dintre firmele care comercializează modelul este Artemis SRL, societate înființată în 1993, cu sediul în Alba Iulia. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 3.693.432 lei și un profit de 354.269 lei, cu o medie de doi angajați.

Între timp, cercetările privind cauza incendiului continuă, iar autoritățile urmează să stabilească dacă focul a fost provocat de o defecțiune tehnică, un scurtcircuit sau o problemă la sistemul de baterii.

