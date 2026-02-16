Prima pagină » Social » Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE

Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE

Bianca Dogaru
16 feb. 2026, 13:06, Social

La trei zile după incendiul violent din Sectorul 6, în care o femeie de 51 de ani a murit carbonizată, iar șoferul a ajuns la spital cu arsuri pe 30% din corp, apar informații explozive despre omologarea mașinii electrice implicate în tragedie. Surse au declarat în exclusivitate pentru Gândul că, în urma articolelor publicate, Corpul de Control al Ministerului Transporturilor va face verificări la RAR Alba Iulia, unitatea care ar fi omologat modelul electric Arora S2. Suspiciunea vizează faptul că vehiculul, deși are patru scaune, ar fi fost omologat pentru doar două locuri, lucru menționat chiar de patronul companiei, cu doar o zi înainte de tragedie.

Incendiul a avut loc vineri, 13 februarie, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Mașina electrică, încadrată în categoria cvadriciclurilor ușoare, a luat foc în mers, iar flăcările s-au extins la alte trei autoturisme. Femeia aflată în interior nu a reușit să iasă la timp.

Cu doar o zi înainte de tragedie, pe TikTok-ul companiei MyEcoBike apărea un clip de promovare pentru același model. În filmare se precizează clar că vehiculul are „patru locuri, două în față, două în spate”, însă „omologarea este pe două locuri, nicidecum pe patru”.

În urma articolelor publicate de Gândul despre incendiu, mai multe surse au transmis că va fi trimis Corpul de Control pentru a face verificări la RAR Alba Iulia, pentru a cerceta modul în care a fost omologată mașina electrică.

Modelul Arora S2 continuă să fie promovat în online, fără referire la accident. În plus, mașina este în continuare de vânzare pe site-ul oficial, iar prețul a fost redus de la 31.900 lei la 25.000 lei.

Patronul, Cosmin Hațegan, nu a oferit nicio explicație oficială vizavi de tragedie. În secțiunea de comentarii a clipurilor recente, în care acesta face reclamă altor vehicule, au apărut reacții dure din partea utilizatorilor.

Una dintre firmele care comercializează modelul este Artemis SRL, societate înființată în 1993, cu sediul în Alba Iulia. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 3.693.432 lei și un profit de 354.269 lei, cu o medie de doi angajați.

Între timp, cercetările privind cauza incendiului continuă, iar autoritățile urmează să stabilească dacă focul a fost provocat de o defecțiune tehnică, un scurtcircuit sau o problemă la sistemul de baterii.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu trafica doar persoane: Jeffrey Epstein a încercat, fără succes, să aducă două mașini rare în SUA
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat un spray care oprește sângerarea în mai puțin de o secundă
CONTROVERSĂ Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
13:55
Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
FLASH NEWS Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
13:46
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
VIDEO Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
13:43
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
ULTIMA ORĂ 19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
13:32
19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
EMISIUNI Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”
13:30
Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”

Cele mai noi

Trimite acest link pe