Un plic suspect a ajuns la biroul lui Netanyahu. Poliția israeliană l-a trimis la un laborator biologic

Un plic suspect a fost găsit, luni, de personalul de securitate al Biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu în timpul unei inspecții, a declarat Divizia de Securitate și Urgențe a Biroului său pentru The Times of Israel.

Poliția israeliană a trimis imediat la fața locului un laborator mobil de criminalistică, cu anchetatori și o unitate de dezamorsare a bombelor.

Plicul a fost examinat de personalul laboratorului criminalistic al poliției israeliene, care a exclus posibilitatea existenței unui exploziv. Apoi, plicul a fost trimis la un laborator biologic din Ness Ziona.

„În timpul testelor efectuate asupra plicului primit au apărut semne suspecte”, a declarat Divizia de Securitate și Urgențe din cadrul Biroului prim-ministrului. „S-a procedat conform protocolului, care a fost acum finalizat. Plicul nu reprezintă un pericol pentru niciunul dintre angajați.”

Acesta nu este primul incident de acest gen: și în noiembrie 2025, un plic suspect a fost găsit la biroul prim-ministrului, ceea ce a determinat trimiterea la fața locului a unor experți în explozii și a paramedicilor. Ulterior s-a constatat că plicul nu conținea materiale periculoase.

În aprilie 2025, un alt plic suspect a fost descoperit la biroul prim-ministrului.

