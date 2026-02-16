Prima pagină » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul va debuta în Serie A

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul va debuta în Serie A

16 feb. 2026, 12:40, Sport
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul va debuta în Serie A

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul ratat de Gigi Becali tocmai urmează să debuteze în Serie A

„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB a avut o „dublă” de foc cu Universitatea Craiova. În grupele Cupei României a remizat cu oltenii, scor 2-2, iar în campionat roș-albaștrii au fost învinși, scor 0-1. Astfel, FCSB a fost eliminată din Cupă, iar în Superliga s-a distanțat de zona de play-off.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul ratat de Gigi Becali tocmai urmează să debuteze în Serie A

Fără Florin Tănase și Ngezana, FCSB a făcut un meci slab. Unul dintre fotbaliștii lui Elias Charalambous este supărat și vrea să plece.

Un alt jucător ratat de Gigi Becali în această iarnă, pentru că n-a vrut să plătească un milion de euro, se pregătește să debuteze în Serie A. Este vorba despre un fotbalist român care a intrat în atenția multor echipe din Italia.

Discutăm despre aceste subiecte, dar și despre palmaresul „spart” în trei de Transfermarkt în această seară, de la 16:45, la EXCLUSIV FCSB. Invitații zilei sunt antrenorul Laurențiu Tudor, George Bozieru și Robert Panduru.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

Recomandarea video

Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu trafica doar persoane: Jeffrey Epstein a încercat, fără succes, să aducă două mașini rare în SUA
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat un spray care oprește sângerarea în mai puțin de o secundă
ACTUALITATE Colonelul Cristian Micu dezvăluie: „Ultraje zilnice în închisori”
13:58
Colonelul Cristian Micu dezvăluie: „Ultraje zilnice în închisori”
CONTROVERSĂ Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
13:55
Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
FLASH NEWS Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
13:46
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
VIDEO Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
13:43
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
ULTIMA ORĂ 19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
13:32
19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu

Cele mai noi

Trimite acest link pe