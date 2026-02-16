Proces întins pe 18 luni deschis de Salubris împotriva lui Dorel. Ce a decis judecătorul în legătură cu dauna de 96 de lei

Societatea ieșană Salubris a câștigat un proces intentat unui măturător, de la care a obținut în instanță suma de 96 de lei, reprezentând daune solicitate. Potrivit Ziarul de Iași, banii reprezintă contravaloarea analizelor medicale pe care firma i le-a plătit la angajare lui Dorel G.

Judecata a durat 18 luni și abia la apel avocatul celor de la Salubris a reușit să demonstreze că firma își merită banii.

Povestea lui Dorel de la Salubris

Dorel G. s-a angajat la societatea Salubris în urmă cu aproape cinci ani, ca „lucrător salubrizare căi publice”. La angajare, firma i-a achitat analizele medicale necesare, în cuantum de 96 de lei. După un timp, contractul de muncă a încetat (cu acordul părților), moment în care Dorel a semnat un angajament de plată prin care recunoștea că are de plătit 96 lei către Salubris.

Pentru că nu a plătit banii în termen de 3 luni, conform înțelegerii, bărbatul a fost dat în judecată. La proces, firma a invocat contractul colectiv de muncă, prin care angajatorul este îndreptățit să își recupereze sumele cheltuite pe analizele medicale ale salariaților, dacă aceștia decid să renunțe la job în mai puțin de un an.

