De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern. Bucureștiul nu este pe harta lui Rubio

Secretarul de Stat, Marco Rubio, se află într-un turneu european marcat de un mesaj ferm: „Statele Unite nu vor ca Europa să fie un vasal”. Obiectivul lui principal, atât prin vizita la München, cât și prin cele din Bratislava și Budapesta, este acela de a recalibra relațiile transatlantice. Rubio le-a cerut europenilor la München să își întărească propriile capabilități pentru a deveni parteneri egali, nu dependenți de Washington. În cadrul vizitelor din Slovacia și Ungaria, Rubio urmărește colaborarea în domeniul energiei nucleare pentru a reduce dependența celor două state de energia provenită din Rusia.

Marco Rubio a vizitat duminică Slovacia iar luni se află în Ungaria pentru a aprofunda cooperarea bilaterală și regională, acordând o atenție deosebită securității energetice pentru cele două state.

„Secretarul de stat american Marco Rubio va discuta la Budapesta posibilitatea stabilirii păcii și a relațiilor maghiaro-americane”, a spus duminică ministrul de externe ungar, Péter Szijjártóm într-un interviu acordat pentru Radio Kossuth.

Întâlnirea va oferi, de asemenea, posibilitatea de a discuta despre securitatea regională și despre inițiativa „Consiliului pentru Pace”, în care Ungaria este membru fondator.

Vizita lui Marco Rubio la Budapesta, capital politic pentru Viktor Orbán

Vizita din Budapesta servește și ca sprijin politic pentru Viktor Orbán, care se confruntă cu cea mai mare provocare electorală din cei 16 ani de când este la putere în Ungaria. Ascensiunea rivalului său politic, Péter Magyar, și a partidului de opoziție Tisza, a scos la iveală limitele strategiei lui Orbán. În ultimii 15 ani, Ungaria a trecut de la statutul de una dintre cele mai performante țări din Europa Centrală și de Est la una dintre cele mai slabe. Ungaria nu este singura țară din Europa care se confruntă cu o criză a costului vieții, dar comparațiile nu le oferă ungurilor niciun fel de consolare.

În toată disputa electorală, Orbán are ceva pe care rivalul său politic nu îl poate egala: beneficiază de sprijin din partea Washingtonului. Premierul maghiar a căpătat un nou avânt în cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Campania lui Orbán se bazează acum pe faptul că Ungaria are relații bune simultan cu liderii din SUA, Rusia și China și, într-o lume a oamenilor puternici, Budapesta are nevoie de un lider care poate sta la masa lor. Trump se va implica din ce în ce mai mult în campania electorală de la Budapesta, iar vizita lui Marco Rubio în Ungaria este doar un exemplu în acest sens.

Donald Trump l-a susținut în mod deschis pe Viktor Orban, pe care l-a numit un „lider puternic și eficient” și și-a exprimat de deplin sprijinul pentru acesta pentru următoarele alegeri parlamentare.

Viktor Orbán: „Suntem în Epoca de Aur a relațiilor maghiaro-americane”

Relațiile dintre cele două țări au căpătat un nou avânt odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, unde cele două state se bazează acum pe valori comune, precum politica anti-imigrație, suveranitatea națională și dezvoltarea economică. Pentru Ungaria, SUA este un partener important în diversificarea energetică și cooperarea în cadrul NATO, în timp ce pentru SUA, Ungaria este esențială pentru menținerea unui avanpost conservator ale cărui politici sunt asemănătoare cu cele MAGA.

„Am revizuit relațiile bilaterale. Există un nou președinte american, voi ajusta termenii pe care îi voi alege, o nouă epocă de aur a început în relații. Nu-mi amintesc când relațiile au fost la un nivel atât de înalt, echilibrate și ghidate de intenții bune. Poate că eram la un nivel atât de înalt când președintele Bush cel Bătrân ne-a vizitat în ajunul schimbării de regim. De atunci, au fost vremuri mai bune și mai rele, dar nu am fost niciodată atât de sus”, a spus Viktor Orbán.

Donald Trump dorește să vină la Budapesta

Marco Rubio, ca răspuns la o întrebare adresată de jurnaliștii de la Index, a declarat că Donald Trump ar fi bucuros să vină în Ungaria, dar asta depinde de programul președintelui. Momentan nu există o dată pentru vizita președintelui american la Budapesta.

Marco Rubio: Avem un teren comun în mai multe domenii

Marco Rubio a subliniat, în cadrul sesiunii de întrebări, că fiecare națiune din lume acționează în conformitate cu propriile interese. „Dacă prim-ministrul ungar nu servește interesele ungare, nu va fi prim-ministru mult timp”, iar același lucru va fi valabil și pentru Statele Unite, a spus Rubio.

„Când interesele noastre sunt în armonie, putem construi relații uimitoare. Am găsit puncte comune cu Ungaria în multe domenii. Nu cerem nimănui să se izoleze de nimeni altcineva, fiecare trebuie s se descurce cu propriile condiții geografice, istorice și economice”, a completat Marco Rubio în cadrul conferinței de presă.

„Președintele Trump este dedicat succesului dumneavoastră. Succesul dumneavoastră este succesul nostru, iar această relație este în interesul nostru. Dacă vă confruntați cu dificultăți financiare, dacă creșterea este împiedicată sau stabilitatea este amenințată, suntem aici pentru a vă ajuta”, a precizat secretarul de stat al SUA.

Este în interesul SUA să pună capăt războiului din Ucraina

Singurul obiectiv al Statelor Unite este să pună capăt războiului din Ucraina cât mai curând posibil. Washingtonul a reunit părțile adverse pentru discuții, lucru pe care nici ONU, nici Europa nu l-au reușit. Rubio a spus că nu înțelege de ce unii membri ai comunității internaționale nu sunt de acord cu faptul că există țări care participă activ sau doresc să participe la încetarea ostilităților de pe mapamond.

SUA încheie cu Ungaria un acord în energia nucleară

Secretarul de Stat a reiterat că, în timpul vizitei lui Orban din noiembrie de la Washington, cele două țări au convenit să suspende temporar importurile de energie rusească pentru Ungaria, iar acest lucru s-a întâmplat pentru că SUA dorește să sprijine Budapesta în toate aspectele.

Astăzi, Statele Unite și Ungaria au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear civil, un moment descris ca fiind istoric pentru relațiile bilaterale. Prin acest acord, Ungaria va achiziționa pentru prima dată combustibil nuclear din SUA, furnizat de compania Westinghouse, pentru centrala sa de la Paks I. Până acum, această centrală, construită de sovietici, depindea exclusiv de combustibilul provenit din Rusia. Acest parteneriat vizează transformarea Budapestei într-un hub pentru piața reactoarelor modulare mici din Europa Centrală.

Ungaria și-a arătat disponibilitatea de a construi până la 10 astfel de reactoare, un proiect cu o valoare potențială de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Pe lângă acordul nuclear, Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (LNG) din SUA în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari, diversificându-și astfel sursele de energie dincolo de importurile din Rusia.

Marco Rubio: Încheierea unui acord cu Iranul nu va fi ușoară

„Ascultați, încheierea unui acord cu Iranul nu este ușoară. Am spus asta ieri și o voi repeta astăzi. Trebuie să înțelegem că Iranul este condus, în cele din urmă, și deciziile sale sunt luate de clerul șiit, un cler islamic radical. Acești oameni iau decizii politice bazate pe o teologie pură. Așadar, este dificil să cădem de acord cu Iranul. Am spus întotdeauna că este greu, dar vom încerca”, a subliniat Secretarul de Stat al SUA.

