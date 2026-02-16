Prima pagină » Actualitate » A murit ”regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Bărbatul era dat în urmărire internaţională din 2015

16 feb. 2026, 13:07, Actualitate
”Regele motorinei”, Racz Attila, a murit la vârsta de 56 de ani în Ungaria, acolo unde s-a refugiat în 2015, în urma condamnării definitive la 7 ani de închisoare de către Curtea de Apel București, într-un dosar DNA privind un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro.

Considerat unul dintre cei mai cunoscuți organizatori de rețele de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, bărbatul a fugit din țară în 2015, însă a rămas în evidența Poliției Române.

A murit „Regele motorinei”

Fiica lui a anunțat decesul pe rețelele de socializare.„Regele motorinei” a fost prins în Budapesta, acolo unde avea mai multe proprietăți, însă procedurile de extrădare în România s-au blocat în instanță, deoarece bărbatul avea dublă cetățenie, română și ungară. Ținând cont de faptul că Ungaria este una dintre țările care refuză extrădarea propriilor cetățeni, Racz Attila a scăpat de condamnare, păstrându-și însă statutul de fugar în România .

De-a lungul timpului, Attila a fost implicat în mai multe cauze penale, separat de dosarul care l-a condamnat la 7 ani de închisoare, acesta a fost anchetat într-un dosar DNA Constanța.

În  anul2020, bărbatul a fost acuzat că ar fi coordonat un grup infracțional organizat și ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 25 de milioane de lei, prin importul de motorină declarată fictiv drept reziduuri petroliere și revândută pe piața neagră. Curtea de Apel Brașov l-a achitat definitivîn acest caz. Într-un alt caz deschis de DIICOT, a fost vizată o fraudă de aproximativ 62 de milioane de lei legată de activitatea rafinăriei Ecodiesel din Suplacu de Barcău.

Potrivit anchetatorilor, motorina, importată sub pretextul procesării, era apoi vândută pe piața neagră, iar banii erau transferați prin firme-fantomă. La finalul anului 2015,  patronii rafinăriei au fost reținuți, dar și cumnata lui Racz Attila.

