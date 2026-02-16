Prima pagină » Știri politice » Vicepremierul Oana Gheorghiu speră la tăieri bugetare rapide. „România nu își permite să se împrumute la nesfârșit”

16 feb. 2026, 12:38, Știri politice
Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că oamenii politici vor lua decizii mature pentru a opri îmrpumuturile necontrolate, relatează Mediafax. Întrebată la Digi 24 dacă se va încheia epopeea reducerilor de cheltuieli, Gheorghiu a spus că nu face parte din coaliție și, din acest motiv, nu poate să ofere detalii despre discuțiile interne.

Vicepremierul a subliniat că românii își doresc să vadă în mod real aceste tăieri și a spus că politicienii vor lua o decizie care să ajute Guvernul și societatea să meargă mai departe.

„Sper că oamenii politici să aibă suficientă maturitate astfel încât să înțeleagă că România nu-și permite să plătească la nesfârșit bani pe care nu-i are și să se împrumute. Sper că oamenii politici să încerce să ia o decizie care să ajute Guvernul românesc, de fapt societatea, să meargă mai departe fără a se împrumuta în continuare la dobânzi foarte mari și la nesfârșit”, a transmis vicepremierul. 

Referitor la declarațiile lui Adrian Câciu despre lipsa banilor din PNRR, Oana Gheorghiu a transmis că nu deține informații despre blocaje sau întârzieri legate de banii din PNRR. Reamitim că fostul ministru a finanțelor a declarat că România a rămas fără bani în conturi și că există întârzieri de 3-4 luni la răspunsul Comisiei. Totuși, vicepremierul a confirmat că România va pierde 231 de milioane de euro din cauza faptului că pensiile speciale nu au fost anulate și că nu s-a făcut reforma acestora.

„Nu am informațiile pe care le-ați precizat și pe care le-a spus domnul Căciu. Despre restul banilor nu am informații că nu ar fi aprobați”, a adăugat Gheorghiu.

