Oficial: sute de români, lăsați fără grad de handicap, după reevaluările comisiilor medicale. Controale declanșate de Ministerul Muncii

În 2025, sute de români din județul Iași au rămas fără încadrarea în grad de handicap sau au primit un grad inferior în urma reevaluărilor făcute de comisiile medicale, scrie Ziarul de Iași.

Atât Ministerul Muncii, cât și Ministerul Sănătății au avertizat în ultimele luni cu privire la posibile neconcordanțe în certificatele de handicap.

Semnalul venit de la centru pune și mai multă presiune pe sistemul local de evaluare, notează publicația menționată.

14.000 de dosare evaluate

Un raport oficial al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași arată că, în 2025, undeva la 14.000 de dosare au fost evaluate și finalizate de structurile competente, cu propuneri privind încadrarea în grad și tip de handicap.

Pentru 1670 de persoane s-a dispus reevaluarea, iar 289 de persoane și-au păstrat gradul. 18 persoane au fost încadrate într-un grad superior, în timp ce 122 au coborât într-un grad inferior, iar 117 au primit neîncadrare.

La un al doilea val de verificări, 367 de persoane au intrat în procedura de reevaluare, iar 82 de ieșeni au primit un grad inferior și 21 au rămas fără încadrare.

Raportul DGASPC mai arată că, dintre dosarele programate în 2025 și rămase nefinalizate la începutul anului 2026, 58 de persoane nu s-au prezentat la evaluare sau reevaluare.

Află aici numărul de persoane cu dizabilități din județul Iași.