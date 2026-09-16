Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse

Șase dintre persoanele ridicate de forțele de ordine în urma violențelor de marți, 15 septembrie, din Piața Victoriei au fost reținute, iar audierile continuă.

Aproximativ 40 de persoane au fost ridicate de jandarmi după incidentele produse la manifestația crescătorilor de animale. Protestul din fața Guvernului a degenerat pe parcursul zilei de marți, după apariția unor confruntări între o parte dintre manifestanți și forțele de ordine.

Printre cei reținuți se numără și Ciprian Pamfile, liderilor instigatorilor de la protestul fermierilor. De asemenea, și doi ciobani au fost reținuți de către autorități.

Imaginile sunt analizate pentru identificarea celor implicați

Ancheta nu s-a încheiat. Autoritățile continuă audierile și verifică imaginile surprinse în Piața Victoriei pentru stabilirea participării fiecărei persoane la incidente și a eventualelor răspunderi penale.

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

Zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor, iar patru au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. Forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.