🚨 Protestul oierilor continuă în Piața Victoriei. Cum arată acum scena luptelor de ieri. Ciobanii, după o noapte sub cerul liber: ”Rămânem până se rezolvă”

09:56 Discuții aprinse între protestatari Discuții aprinse între protestatari pe tema Călin Georgescu.

După confruntările de marți din Piața Victoriei, o parte dintre crescătorii de animale au rămas în București, iar miercuri protestul crescătorilor de animale continuă.

La primele ore ale dimineții, în Piața Victoriei sunt aproximativ 70 de protestatari, însă numărul acestora crește treptat. Oamenii își strigă supărarea în fața Guvernului ”De ce vor să ucidă animalele? Ce au cu animalele noastre?”.

”Rămânem aici până se rezolvă. Rămânem și tot rămânem”, a spus unul dintre ciobani.

Fermierii solicită să intre în clădire pentru a vorbit cu Ilie Bolojan.

Cum s-a desfășurat protestul de ieri

Protestul a început în jurul orei 10:00, principala nemulțumire a fermierilor fiind situația dificilă din zootehnie. Însă, protestul a degenerat marți, după ce o parte dintre manifestanți au intrat în conflict cu forțele de ordine. Jandarmii au folosit gazele lacrimogene pentru a calma protestatarii care deveniseră violenți. În timpul protestului s-au auzit și scandări în favoarea lui Călin Georgescu.

De asemenea, protestatarii au scandat ”Jos Guvernul”, ”Nu plecăm!”, ”Uniți cu toți să scăpăm de hoți!”. Mai mulți reprezentanți ai oierilor care protestează în Piața Victoriei au depus la Guvern o listă de revendicări. Principalele nemulțumiri sunt blocarea exporturilor de ovine și caprine și modul de gestionare a focarelor de boli la animale.

Oierii contestă măsurile aplicate în cazul focarelor de pestă și variolă ovină, în special sacrificarea animalelor, despre care susțin că le provoacă pierderi importante. Protestatarii cer măsuri care să limiteze sacrificarea efectivelor și despăgubirea corespunzătoare a crescătorilor afectați.

Bilanț după violențele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

Zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor, iar patru au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. Forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.