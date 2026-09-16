Protestele ciobanilor continuă la București. Aceștia au ocupat parcurile din apropierea Palatului Cotroceni în așteptarea discuțiilor cu Nicușor Dan. Vă reamintim că ieri, 15 septembrie, ciobanii au depus la Guvern o listă cu 16 revendicări.
În așteptarea discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, zeci de ciobani au ocupat parcurile din apropierea Palatului Cotroceni. Unii dintre aceștia stau întinși pe iarbă, la umbră, iar alții s-au grupat, purtând dialoguri. Vă reamintim că astăzi, 16 septembrie 2026, este cea de-a doua zi de proteste ale ciobanilor în Capitală. Ieri, 15 septembrie, protestele au escaladat, ajungându-se la violențe în stradă. Accesul auto a fost blocat timp de mai multe ore. Protestatarii au aruncat cu pietre, bâte, garduri și sticle în jandarmi. În urma violențelor, 24 de persoane au fost rănite, iar alte 27 au fost reținute. Jandarmii au trimis întăriri în zonă și au făcut apel la calm.
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Ciobanii au ocupat parcurile din apropierea Palatului Cotroceni în așteptarea discuțiilor cu Nicușor Dan
Au depus lista revendicărilor la Guvern
Ieri, ciobanii au depus la Guvern o listă cu 16 revendicări. Acestea sunt:
- Să nu mai fie ucise oile;
- Redeschiderea urgentă a exportului, fără restricţii în comercializare;
- Scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate;
- Pajiştile să fie închiriate crescătorilor de animale la preţuri corecte;
- ITM-ul să nu mai amendeze crescătorii de animale;
- ANSVSA – stoparea taxelor impuse crescătorilor de animale pentru acţiunile sanitar-veterinare obligatorii;
- Utilizarea păşunilor şi terenurilor agricole fără restricţii de mediu;
- Respect pentru fermieri şi medicii veterinari;
- ANSVSA să treacă în subordinea Ministerului Agriculturii;
- Radarul zootehnic în domeniul transportului de animale;
- Modificarea legii vânătorii şi scoaterea interdicţiei de păşunat pentru perioada 06 decembrie – 23 aprilie;
- Să nu mai fie amendaţi crescătorii de animale pentru că nu sterilizează câinii de la stână;
- Modificarea filei din carnetul de Comercializare – trebuie să fie penală;
- Modificarea legislaţiei pentru a se acorda despăgubiri de secetă pentru pajişti;
- Acoperirea de către stat a costurilor fermierilor în cazul măsurilor impuse pentru protejarea interesului sanitar-veterinar general. Când statul limitează posibilitatea de comercializare, trebuie să compenseze în mod corect prejudiciul economic produs;
- Dialog, soluţii, decizii reale şi un cadru legislativ eficient pentru salvarea fermelor, deschiderea pieţelor, păstrarea şi protejarea oieritului românesc ca sector economic strategic.