Protestele ciobanilor continuă la București. Aceștia au ocupat parcurile din apropierea Palatului Cotroceni în așteptarea discuțiilor cu Nicușor Dan. Vă reamintim că ieri, 15 septembrie, ciobanii au depus la Guvern o listă cu 16 revendicări.

În așteptarea discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, zeci de ciobani au ocupat parcurile din apropierea Palatului Cotroceni. Unii dintre aceștia stau întinși pe iarbă, la umbră, iar alții s-au grupat, purtând dialoguri. Vă reamintim că astăzi, 16 septembrie 2026, este cea de-a doua zi de proteste ale ciobanilor în Capitală. Ieri, 15 septembrie, protestele au escaladat, ajungându-se la violențe în stradă. Accesul auto a fost blocat timp de mai multe ore. Protestatarii au aruncat cu pietre, bâte, garduri și sticle în jandarmi. În urma violențelor, 24 de persoane au fost rănite, iar alte 27 au fost reținute. Jandarmii au trimis întăriri în zonă și au făcut apel la calm.

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Au depus lista revendicărilor la Guvern

Ieri, ciobanii au depus la Guvern o listă cu 16 revendicări. Acestea sunt: