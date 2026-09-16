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Cristian Tudor Popescu, tranșant despre protestul oierilor: Nu a fost atât de apolitic pe cât a vrut să pară/De ce aveai nevoie de bâte?

Cristian Tudor Popescu, tranșant despre protestul oierilor: Nu a fost atât de apolitic pe cât a vrut să pară/De ce aveai nevoie de bâte?
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Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat în urma protestului tensionat al oierilor din Piața Victoriei de marți, pe care îl consideră unul politic, cu un mesaj clar anti-Bruxelles, criticând prezența bâtelor la oieri. Cunoscutul lider de opinie a dezavuat compararea reacției Jandarmeriei la violențele din Piață cu reprimarea marelui protest din 10 august 2018.

Astfel, ziaristul susține că huliganii infiltrați printre protestatari au fost responsabili de cele mai multe violențe.

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Popescu: Nici oierii nu au fost în regulă

Însă, din perspectiva sa, au jucat un anumit rol și oierii prin refuzul de a preda bâtele ciobănești jandarmilor la începutul manifestației.

„Nici oierii nu au fost în regulă. De aceea a degenerat acest protest. Pentru că întâi nu au vrut să fie un protest autorizat. În care să se declare numărul de participanți, să se declare organizatorul sau organizatorii. Din câte am înțeles, nicio organizație profesională a crescătorilor de ovine și caprine nu a organizat și nu a participat la acest protest. Apoi, au ajuns în piață cu bâtele. De ce aveai nevoie de bâte la un protest pe care îl revendicai pașnic, înainte să intri în piață? „Noi n-am venit să ne batem cu nimeni. Am venit să ne spunem păsurile”. Dar foarte mulți dintre ei erau cu bâtele ciobănești”, a explicat CTP la B1 TV.

Diferența față de 10 august 2018

Pe de altă parte, Cristian Tudor Popescu a respins comparația lansată de George Simion cu protestul din 10 august 2018, În acel ultim caz, observă CTP, oamenii „protestau împotriva guvernului Dragnea pe considerente politice de democrație, de libertate, de respectarea statului de drept și au fost reprimați de acei jandarmi ai căror șefi nu au fost nici până în ziua de astăzi pedepsiți”.

„Proiecție chiar vizibilă și brutală anti-Bruxelles”

Gazetarul consideră că ciobanii au avut un evident discurs anti-UE așadar și o nuanță politică: „Ce spun domnii oieri? Spun că ni se interzic exporturile pentru că Bruxelles, Uniunea Europeană, vrea să golească România de oi și să ne facă pe toți slugile Bruxelles-ului”.

„Deci protestul oierilor nu a fost atât de apolitic pe cât a vrut să pară. (…) Am tot auzit, bineînțeles, și la Simion, și la Grindeanu, și așa mai departe, la toată lumea și la mulți pe rețelele sociale că protestul e de înțeles al oierilor, oamenii au probleme și așa mai departe. Nu. După părerea mea, nu a fost un protest întru totul axat pe problemele oierilor aici, în România, cu guvernul României. Ci cu o proiecție chiar vizibilă și brutală, în anumite momente, anti-Bruxelles”, a conchis Popescu.

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