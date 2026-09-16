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Amendă de 2.000 de lei pentru șoferii care nu respectă o regulă simplă. Poliția reține și talonul mașinii

Amendă de 2.000 de lei pentru șoferii care nu respectă o regulă simplă. Poliția reține și talonul mașinii
Amendă de 2.000 de lei pentru șoferii care nu respectă o regulă simplă. Poliția reține și talonul mașinii
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Există o regulă simplă, pe care toți șoferii trebuie să o respecte. În caz contrar, poliția aplică amendă și reține certificatul vehiculului.

Șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă o poliță RCA valabilă pentru mașina pe care o conduc.

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Lipsa asigurării obligatorii aduce nu doar amendă, ci și reținerea certificatului de înmatriculare (talon).

Obligația firească este prevăzută de Codul Rutier și Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Potrivit legislației, vehiculele înmatriculate sau înregistrate care circulă pe drumurile publice trebuie să fie asigurate pentru răspunderea civilă în cazul pagubelor produse terților prin accidente.

Amendă de 2.000 de lei pentru șoferii fără RCA

Pentru proprietarii sau șoferii care nu respectă această obligație, amenda poate fi cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei.

Sancțiunea nu este singura problemă. În cazul în care autoturismul nu are RCA valabil, Poliția poate reține talonul, acesta putând fi recuperat doar după prezentarea dovezii încheierii unei polițe de asigurare auto.

Consecință severă dacă nu se încheie un RCA

Dacă, în termen de cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare, nu este prezentată dovada încheierii asigurării RCA, Poliția Rutieră poate dispune radierea vehiculului din evidență, potrivit prevederilor legale.

De asmenea, șoferii trebuie să știe că nu mai trebuie să prezinte polița RCA tipărită.

Dovada asigurării poate fi prezentată și în format electronic, inclusiv direct de pe telefonul mobil.

RCA are rolul de a acoperi prejudiciile provocate altor persoane în urma unui accident pentru care conducătorul mașinii asigurate este răspunzător.

Consecințele financiare pot deveni mult mai importante atunci când un șofer fără RCA provoacă un accident.

Într-o astfel de situație, persoana vinovată poate ajunge să suporte costurile prejudiciilor produse.

În funcție de gravitatea accidentului și de valoarea daunelor, sumele pot fi considerabile. Mai mult, obligația de a avea RCA poate continua atât timp cât vehiculul nu a fost radiat din circulație, inclusiv în anumite situații în care mașina nu mai este funcțională, aspect analizat și în jurisprudența CJUE.

Șoferii trebuie să respecte o regulă simplă, să aibă RCA valabil la mașină. Lipsa asigurării înseamnă amendă, reținerea certificatului și, dacă situația nu este remediată, radierea vehiculului.

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