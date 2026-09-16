În urmă cu mai mulți ani, actorul Johnny Depp s-a bucurat de o viață liniștită în sudul Franței, unde a cumpărat un sat întreg.

Starul de la Hollywood a cumpărat satul francez în 2001, acesta fiind situat în Saint Tropez.

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Așezarea abandonată din secolul 19 era formată din cateva structuri mici și o zonă mare pentru case.

Actorul a cumpărat satul francez pentru a-l transforma într-un refugiu de vacanță.

Johnny Depp a cumpărat satul din Franța în 2001

În 2001, potrivit Daily Mail, actorul a cumpărat satul abandonat în Franța, situat la 17 mile de Saint Tropez.

Satul din secolul 19, cu o suprafață de 37 de acri, era pustiu de ani buni.

„Piratul din Caraibe” a investit undeva la 10 milioane de dolari în reconstrucția satului.

Pe proprietate se afla o casă de 43 milioane de dolari, alături de o sală de fitness, o capelă, o casă pentru angajați, un atelier, un restaurant și bar și șase case pentru oaspeți.

Mai mult, potrivit Gentlemen’s Journal, Depp avea și un beci uriaș cu vinuri, în formă de peșteră.

Casa principală dispunea de 15 dormitoare și 14 băi, decorate cu elemente rustice și podele și pereți din piatră.

Depp deținea și un studio artistic, în care picta și își expunea desenele.

Actorul mai comandase, de asemenea, două piscine și un parc pentru skateboarding.

Johnny Depp și-a construit propria experiență de a lua cina în „Townsquare”

Actorul a recreat în întegime zona Townsquare în micul său sat francez.

Avea acolo mai multe restaurante de lux, cu mâncăruri fine din sudul Franței.

Depp a denumit unul din restaurante „Chez Marceline!, iar în față a construit un alt spațiu, denumit „Blanchisserie” („spălătorie”).

Actorul a încercat să vândă mai mulți ani proprietatea

Johnny Depp a încercat ani la rând să vândă satul din Franța. În 2015-2016, actorul cerea 27 de milioane de dolari.

În 2021, starul a listat satul pe Sotheby’s Realty, unde prețul a fost inițial de 63 milioane de dolari.

În 2022, actorul cerea 55 milioane de dolari. În 2024, presa tabloidă scria că Depp ar fi renunțat la ideea de a vinde satul din Franța.

Johnny Depp ar putea reveni într-un nou film „Pirații din Caraibe”

Johnny Depp l-a jucat – prima oară – pe „Piratul din Caraibe” în 2003.

De atunci, starul l-a interpretat pe pirat în cinci filme din franciza care a avut încasări de miliarde de dolari la box office.

În luna august, au apărut informații potrivit cărora Johnny Depp va juca în alt film din seria „Pirații din Caraibe”, produs tot de „veteranul” Jerry Bruckheimer.