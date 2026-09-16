Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.
Nicușor Dan invită partidele politice din Parlament la Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat la funcția de premier.
Potrivit unui anunț remis presei de Administrația Prezidențială, consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, după următorul program:
România se află întro criză politică prelungită, în urma moțiunii de cenzură din data de 5 mai 2026, prin care premierul Ilie Bolojan și echipa sa de miniștri au pierdut mandatul.
Președintele a făcut două propuneri de premier, ambele eșuate. Dacă varianta de prim-ministru a europarlamentarului Eugen Tomac a fost retrasă ulterior de Nicușor Dan, propunerea liberalului Adrian Veștea nu a trecut de votul de Parlament.