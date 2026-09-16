Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Nicușor Dan invită partidele politice din Parlament la Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat la funcția de premier.

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Programul consultărilor de miercuri

Potrivit unui anunț remis presei de Administrația Prezidențială, consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 – Partidul Național Liberal PNL );

Partidul Național Liberal Ora 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliați.

Mai bine de 4 luni fără premier

România se află întro criză politică prelungită, în urma moțiunii de cenzură din data de 5 mai 2026, prin care premierul Ilie Bolojan și echipa sa de miniștri au pierdut mandatul.

Președintele a făcut două propuneri de premier, ambele eșuate. Dacă varianta de prim-ministru a europarlamentarului Eugen Tomac a fost retrasă ulterior de Nicușor Dan, propunerea liberalului Adrian Veștea nu a trecut de votul de Parlament.