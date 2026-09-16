DNA s-a autosesizat în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, filmat când ar fi primit atenții direct la portbagaj

Procurorii Departamentului Național Anticorupție (DNA) s-au sesizat din oficiu în cazul șefului Inspecției Muncii, Dantes Bratu, care a fost filmat în timp ce ar fi primit „atenții” direct la portbagajul mașinii de serviciu.

Procurorii DNA s-au autosesizat după apariția imaginilor cu Dantes Bratu în presa online.

Dantes Nicolae Bratu, cunoscut ca cel mai longeviv conducător al Inspecției Muncii, eliberat din funcție în repetate rânduri și reinstalat de premierul demis Ilie Bolojan la începutul lunii septembrie, a fost surprins de reporterii Mediaflux după o ședință cu șefii ITM din țară, când mai mulți adjuncți au venit, pe rând, la mașina sa de serviciu și au lăsat pachete în portbagaj.

Potrivit infomațiilor Gândul, în cadrul cercetărilor penale in rem porcurorii vor să afle identitatea persoanelor care apar în reportajul Mediaflux.

Ședință cu șefii ITM la București și pachete aduse la portbagaj

Potrivit Mediaflux, pe 10 septembrie, Dantes Bratu a convocat la sediul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din Capitală o întâlnire de lucru cu inspectorii-șefi și adjuncții acestora din toată țara. La eveniment au participat și Constantin Bujor, șeful ITM București, dar și secretarul de stat din Ministerul Muncii, Derzsi Ákos.

În invitația transmisă participanților se arată:

„Întâlnire de lucru cu Inspectorii Șefi și Inspectorii Șefi Adjunctori Stimata doamnă/stimate domnule Inspector Șef Prin prezenta vă invităm să participați în data de 10.09.2026 ora 10:00 la sediul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, situat în Splaiul Unirii nr. 138-140, sect. 4, la ședința de lucru organizată de Inspecția Muncii, la care va participa domnul inspector General de Stat Dantes Nicolae Bratu și domnul secretar de stat Derzsi Akos din cadrul Ministerului Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”.

La întâlnire a fost prezent și directorul ITM cu Lamborghini

Potrivit Mediaflux, la sediul universității au ajuns zeci de reprezentanți ai ITM-urilor din România, mulți dintre ei cu autoturisme Dacia Duster aparținând instituțiilor. În plus, la întrevedere a fost prezent și șeful ITM Iași, Costel Grojdea, care a venit în luna martie, atunci când preluase șefia ITM București, la muncă cu un Lamborghini Urus evaluat la aproximativ 300.000 de euro. De această dată însă, Grojdea a lăsat bolidul acasă și a venit la întâlnire cu un Duster de serviciu.

Sursa citată mai spune că înainte cu aproximativ 10 minute de începerea ședinței, și-a făcut apariția și Dantes Bratu alături de șoferul său la bordul unui Ford Puma, mașina de serviciu a oficialului. Imediat după finalul întrevederii, șoferul șefului ITM a mutat mașina de serviciu lângă intrarea în instituție, unde mai mulți inspectori-șefi adjuncți i-au adus, pe rând, diverse pachete.

Primul cadou a fost oferit într-o plasă de la un supermarket din Călărași, adusă chiar de inspectorul-șef al ITM Călărași, Nicolae Dumitru. Acesta i-a pasat-o lejer șoferului lui Bratu în timp ce acesta se afla la doar câțiva metri distanță.