Trump pregătește un nou pachet militar de 2,8 miliarde de dolari pentru Israel: 40.000 de bombe MK-84 și BLU-117

Administrația Trump pregătește vânzarea către Israel a 40.000 de bombe MK-84 și BLU-117, într-un pachet de 2,8 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Munițiile de aproximativ 900 kg au fost utilizate inclusiv în Gaza și Liban.

Administrația Trump intenționează să aprobe o nouă vânzare masivă de muniție către Israel, în valoare de aproximativ 2,8 miliarde de dolari. Pachetul include 40.000 de bombe grele, fiecare cântărind aproximativ 900 de kilograme – potrivit unui oficial american familiarizat cu tranzacția, scrie Associated Press.

Planul apare într-un moment sensibil pentru relația dintre Washington și Israel, după ani de război în Gaza și pe fondul scăderii sprijinului opiniei publice americane pentru ajutorul acordat statului israelian.

Administrația Trump a informat în mod neoficial comisiile relevante ale Congresului, care analizează tranzacțiile americane importante cu armament înaintea etapelor necesare pentru aprobarea lor.

Potrivit oficialului american citat sub protecția anonimatului, pachetul cuprinde 20.000 de bombe MK-84 și 20.000 de bombe BLU-117. Ambele fac parte din categoria bombelor de 2.000 de livre, ceea ce înseamnă o greutate de aproximativ 900 de kilograme pentru fiecare muniție.

Bombele de 900 de kilograme, controversate după utilizarea lor în Gaza și Liban

Tipul munițiilor incluse în pachet conferă vânzării o sensibilitate aparte.

Israelul a utilizat bombe din categoria celor de 2.000 de livre în operațiunile militare desfășurate atât în Fâșia Gaza, cât și în Liban. Puterea distructivă a acestor arme și folosirea lor în sau în apropierea unor zone dens populate au atras critici din partea experților și organizațiilor preocupate de protecția civililor și respectarea dreptului internațional umanitar.

Noua tranzacție este pregătită după un război în Gaza soldat cu pierderi umane uriașe. Peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în campania militară israeliană, potrivit bilanțului autorităților sanitare din Gaza citat de Reuters.

O anchetă a ONU menționată de Reuters a concluzionat că Israelul a comis genocid în Gaza. Israelul respinge această acuzație.

Conflictul a început după atacurile conduse de Hamas asupra Israelului în octombrie 2023 și s-a transformat într-unul dintre cele mai controversate dosare ale politicii externe americane.

Sprijinul american pentru Israel, tot mai contestat de alegătorii din SUA

Planul administrației Trump apare și într-un context politic intern diferit față de primii ani ai războiului. Sprijinul opiniei publice americane pentru ajutorul acordat Israelului a scăzut, iar schimbarea este deosebit de vizibilă în rândul alegătorilor democrați.

Un sondaj realizat în luna iunie de Universitatea Quinnipiac arăta că 48% dintre alegătorii americani considerau că Statele Unite oferă prea mult sprijin Israelului. Procentul urca la 66% în rândul democraților.

Schimbarea față de 2017, când Quinnipiac a adresat pentru prima dată această întrebare, este puternică. Atunci, numai 16% dintre alegători și 20% dintre democrați considerau că Washingtonul sprijină excesiv Israelul.