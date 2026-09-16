Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut, miercuri, cel de-al șaselea discurs privind starea Uniunii în fața Parlamentului European de la Strasbourg. În cadrul discursului său, la care a asistat, personal, prim-ministrul canadian Mark Carney, von der Leyen a invitat Canada să colaboreze cu Bruxelles pentru ca această țară să devină „primul membru asociat al Uniunii Europene”, un statut care nu este prevăzut în tratatele blocului.

Adresându-se lui Mark Carney, von der Leyen a declarat că dorește să colaboreze cu acesta „pentru a deschide calea pentru ca Ottawa să devină primul membru asociat al UE”.

„Am spus că trebuie să ne regândim urgent parteneriatele. Așadar, aș dori să colaborez cu dumneavoastră pentru a deschide calea ca Ottawa să devină primul membru asociat al UE”, a declarat, miercuri, von der Leyen. Ea a adăugat că UE și Canada vor colabora în diverse sectoare, de la industria prelucrătoare la inteligența artificială, minerale critice și energie. „Vom lucra în domeniul producției inteligente. Vom crea o alianță tehnologică. Vom integra bazele industriale din domeniul apărării. Vom face din Arctica un proiect comun emblematic”, a declarat ea. Sondaj Gândul Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei? DA

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Ea l-a îmbrățișat pe prim-ministrul Canadei și i-a strâns mâna, stârnind o ovație în picioare.

Într-un mesaj direct adresat lui Donald Trump, von der Leyen a afirmat: „Acesta nu este un parteneriat îndreptat împotriva cuiva, ci unul menit să ne consolideze puterea comună”.

Anunțul lui Von der Leyen reprezintă o schimbare semnificativă în politica UE. Uniunea a fost, de-a lungul timpului, reticentă față de categoriile flexibile, iar statele membre au reacționat cu rezerve la propunerea Germaniei din luna mai privind statutul de membru asociat pentru Ucraina, ca o etapă intermediară către aderarea deplină.

„Parteneriatele reprezintă o alegere strategică pentru Europa. ⁠Dar ele răspund, de asemenea, la fractura din sistemul internațional bazat pe norme”, a declarat von der Leyen în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene. „Privim lumea cu aceiași ochi: de la inteligența artificială la schimbările climatice, de la Arctica la geopolitică. Și am fost uniți: în ceea ce privește Ucraina, apărarea, materiile prime și lanțurile de aprovizionare. Dar, mai presus de toate… Europa și Canada cred în democrație.”

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat la începutul acestei săptămâni că țara sa urmărește o „alianță unică” cu UE, dar nu și aderarea la aceasta. Von der Leyen l-a invitat pe Carney să i se alăture la Strasbourg, iar acesta va ține un discurs joi.

Călătoria lui Carney în Europa survine în urma unei rupturi istorice în relațiile dintre Canada și SUA, după ce negocierile comerciale au eșuat luna trecută, declanșând o serie de măsuri tarifare de răspuns reciproc.