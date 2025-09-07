Satul idilic cu peisaje spectaculoase în care turiștii au accesul interzis. Motivul pentru care 900 de locuitori s-au revoltat

Satul idilic cu peisaje spectaculoase în care turiștii au accesul interzis. Așezarea rurală este înconjurată de păduri care, în timpul toamnei, formează un tablou natural desprins din Rai. Pentru că zona are o panoramă care taie răsuflarea, tot mai mulți turiști au vizitat-o pentru a captura cele mai frumoase fotografii. Cei 900 de localnici, însă, nu s-au arătat încântați de prezența străinilor, așa că s-au plâns la autoritățile locale, care au luat imediat măsuri.

Pomfret este satul idilic cu peisaje spectaculoase care reușește să atragă turiști din toate colțurile lumii. Satul liniștit este situat în Vermont, SUA, fiind înconjurat de păduri și dealuri. Pentru că micuța localitate din Vermont a câștigat popularitate, tot mai mulți turiști au venit să o viziteze și să captureze cele mai frumoase fotografii.

Sute de localnici s-au arătat deranjați de prezența turiștilor în satul Pomfret. Rețelele de socializare au transformat locația într-un foarte populară, îndeosebi pentru peisajele spectaculoase din timpul toamnei. Satul, care cândva era liniștit, așa cum precizau localnicii, a devenit un real magnet atât pentru turiștii și fotografii amatori, cât și pentru influenceri.

În sat se regăsesc doar câteva afaceri locale, precum un magazin, un teatru, un centru de artă cu galerie și câteva ferme. Totuși, toamna, liniștea dispare odată cu sosirea turiștilor și celor curioși să vadă de ce satul a devenit atât de popular. Notorietatea în mediul online a fost căpătată, inițial, de o fermă privată cu 115 acri, aflată pe Cloudland Road. Imaginile surprinse la proprietatea privată au transformat-o în „cel mai fotografiat colț din Vermont”. Localnicii s-au arătat revoltați că liniștea le-a fost spulberată de autocarele pline cu turiști și hărmălaia formată în urma lor.

„A fost prea mult. Localnicii au mers la autorități și au spus: nu mai putem continua așa”, a spus Deborah Goodwin, coordonatoare la Artistree Community Arts Center, arată BBC.

Localnicii se plâng de lipsa de respect pentru proprietățile private

După mai multe încercări ale localnicilor de a închide accesul turiștilor pe drum, aceștia au strâns 22.000 de dolari prin GoFundMe, pentru a susține costurile de baricadare a drumurilor. Între 23 septembrie și 15 octombrie 2023, de exemplu, accesul către celebra fermă a fost doar pentru rezidenți. Deși locuitorii nu s-au arătat împotriva turiștilor, măsurile au făcut ca accesul lor să fie restricționat. Altfel, localnicii se plâng de lipsa de respect pentru proprietățile private și de pericolele generate de aglomerație.

Restricțiile au fost aplicate și în toamna anului trecut.

„Turismul este vital pentru economia Vermontului și vrem să primim vizitatori. Dar cel mai important lucru este respectul pentru casele și proprietățile oamenilor. Vă rugăm să veniți, dar să fiți respectuoși”, a declarat șeriful Palmer.

