Orașul european unde străzile și parcurile au ajuns „invadate” de găini. De ce autoritățile nu le pot captura

Iată orașul european unde străzile și parcurile au ajuns „invadate” de găini. Care este motivul, însă, și de ce autoritățile nu le pot captura? Află informațiile mai jos.

Într-un oraș european, care este des vizitat de turiști, străzile și parcurile sunt pline cu găini. Este o situație despre care autoritățile spun că ar fi dificil de controlat. Totuși, cum au ajuns păsările pe drumurile localității și de ce nu le pot captura?

Orașul european unde străzile și parcurile au ajuns „invadate” de găini

Orașul european care pare a fi „invadat” de găini este Torrevieja din Spania. Orașul se află la circa 50 de kilometri Sud de Alicante.

Localnicii și turiști ajunși în orașul spaniol rămân surprinși de prezența păsărilor pe străzi și în parcuri. Potrivit presei locale, circa 700 de găini ar circula libere pe drumurile orașului Torrevieja, iar Consiliul Local susține că păsările „nu reprezintă un pericol sau o invazie”.

De-a lungul ultimului deceniu, situația a evoluat. De la câteva zeci de păsări despre care se spune că ar fi fost abandonate, în 2014, în oraș, acum localnicii întâlnesc găini pe străzi și în parcuri. De-a lungul anilor, păsările au fost hrănite de localnici și, acum, numărul lor a ajuns la 700.

Găinile trăiesc, acum, în Parcul La Estación, Piața Islas Canarias, pe un teren abandonat. Acestea pot fi văzute și în apropierea unui complex rezidențial. Situația ar putea fi dificilă pentru traficul rutier, de exemplu. Deși o asemenea situație ar putea stârni amuzamentul în rândul mai multor persoane, prezența găinilor pe carosabil, de exemplu, ar putea îngreuna circulația.

În spațiul public au apărut imagini cu găini, pui de găini și cocoși care traversează străzile orașului spaniol sau „poposesc” prin diverse parcuri. Deși localnicii s-au obișnuit cu prezența păsărilor pe drum, acestea ar putea să provoace incidente rutiere.

„Sunt mulți oameni care le găsesc amuzante, iar copiii se bucură să le vadă. În plus, mănâncă insecte, deci fac și un bine în sensul ăsta”, spune Felix, un locuitor din zonă.

Consiliul Local luase în calcul angajarea unei firme care să se ocupe de această problemă. Însă, compania contactată s-a retras din această înțelegere, în contextul în care, conform Legii pentru Protecția Animalelor, găinile trebuie să fie capturate vii, iar mai apoi duse în sanctuar, conform El Pais.

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)