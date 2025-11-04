Scandal la o stație de metrou din București! Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu. Cei doi bărbați implicați în incident au fost identificați. Agresorul ar fi un bărbat în vârstă de 37 de ani, cetățean român.

Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere de la metrou

Până la acest moment, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului, rezervându-şi dreptul să facă acest lucru în termenul legal.

Investigaţiile poliţiştilor au stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porţilor de acces, în urma unor divergenţe verbale între agentul de pază, un bărbat de 57 de ani, şi un alt bărbat de 37 de ani, acesta din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public – Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Sursă foto: Marian Ilie / Mediafax / Foto cu caracter ilustrativ

