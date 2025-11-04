Prima pagină » Actualitate » SCANDAL la stația de metrou de la Piața Unirii 2. Un agent de pază a fost lovit în față de un călător. Imagini cu momentul agresiunii

SCANDAL la stația de metrou de la Piața Unirii 2. Un agent de pază a fost lovit în față de un călător. Imagini cu momentul agresiunii

Mara Răducanu
04 nov. 2025, 16:32, Actualitate
SCANDAL la stația de metrou de la Piața Unirii 2. Un agent de pază a fost lovit în față de un călător. Imagini cu momentul agresiunii

Scandal la o stație de metrou din București! Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu. Cei doi bărbați implicați în incident au fost identificați. Agresorul ar fi un bărbat în vârstă de 37 de ani, cetățean român.

Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere de la metrou

Până la acest moment, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului, rezervându-şi dreptul să facă acest lucru în termenul legal.

Investigaţiile poliţiştilor au stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porţilor de acces, în urma unor divergenţe verbale între agentul de pază, un bărbat de 57 de ani, şi un alt bărbat de 37 de ani, acesta din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public – Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Sursă foto: Marian Ilie / Mediafax / Foto cu caracter ilustrativ

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

SPORT Performanță ISTORICĂ. Voleibaliștii Stelei le-au prezentat fanilor Cupa Balcanică
16:49
Performanță ISTORICĂ. Voleibaliștii Stelei le-au prezentat fanilor Cupa Balcanică
STUDIU Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu
16:29
Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu
VIDEO Cine are ȘANSE la Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu sau Daniel Băluță? Analiza lui Florin Călinescu: „Poate să fie o luptă dreaptă între ei”
16:05
Cine are ȘANSE la Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu sau Daniel Băluță? Analiza lui Florin Călinescu: „Poate să fie o luptă dreaptă între ei”
VIDEO Caz INCREDIBIL în Craiova. Un bărbat a forat ilegal un puț, la care a racordat sute de familii. Dosar penal pentru „apă vândută” ilegal
15:56
Caz INCREDIBIL în Craiova. Un bărbat a forat ilegal un puț, la care a racordat sute de familii. Dosar penal pentru „apă vândută” ilegal
VIDEO Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE”
15:45
Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE”
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce fac unii păianjeni pentru a nu deveni pradă? Tactica lor nu miroase deloc bine!