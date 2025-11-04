Prima pagină » Actualitate » Caz INCREDIBIL în Craiova. Un bărbat a forat ilegal un puț, la care a racordat sute de familii. Dosar penal pentru „apă vândută” ilegal

Caz INCREDIBIL în Craiova. Un bărbat a forat ilegal un puț, la care a racordat sute de familii. Dosar penal pentru „apă vândută” ilegal

Elena AiluţoaeiMara Răducanu
04 nov. 2025, 15:56, Actualitate
Caz INCREDIBIL în Craiova. Un bărbat a forat ilegal un puț, la care a racordat sute de familii. Dosar penal pentru

Caz incredibil in Craiova, unde locatarii mai multor blocuri, dar și proprietarii unor case erau racordați la un sistem de alimenatre cu apă ilegal. Cazul a ieșit la iveală, după un control făcut de inspectorii Administraței Bazinale de Apă Jiu. Concret, un bărbat a făcut – fără a deține avize și autorizații legale, un foraj de mare adâncime din care distribuia apă către două blocuri de locuințe și mai multe case din zonă. Persoana încasa sume de bani pentru serviciul prestat, stabilind un preț propriu, fără respectarea cadrului legal.

Cazul a fost descoperit de reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Jiu, în urma unui control efectuat la sesizarea Companiei de Apă Oltenia, singurul furnizor de apă și canalizare autorizat în municipiu.

Bărbatul construise și un sistem improvizat de canalizare

În plus, potrivit informațiilor existente, bărbatul nu doar că exploata ilegal resursele de apă subterană, dar construise și un sistem improvizat de canalizare. Apa uzată ajungea într-o fosă de mari dimensiuni, amenajată fără respectarea normelor de protecție a mediului și a sănătății populației.

Oamenii spun că nu știau despre aceste ilegalități și au cumpărat locuințele de la barbat cu tot cu utilități.

„Am avut informații că o persoană fizică a executat un foraj de adâncime, fără a avea și autorizații legale”, spune Dan Naicu, director ABA Jiu.

Directorul Administrației Bazinale de Apă Jiu are însă o altă versiune și susține că locuitorii din zonă aveau și înainte posibilitatea de a se branșa legal la rețeaua publică, însă au ales oferta bărbatului, care le furniza apă la un preț mai mic decât cel oficial.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO SCANDAL la stația de metrou de la Piața Unirii 2. Un agent de pază a fost lovit în față de un călător. Imagini cu momentul agresiunii
16:32
SCANDAL la stația de metrou de la Piața Unirii 2. Un agent de pază a fost lovit în față de un călător. Imagini cu momentul agresiunii
STUDIU Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu
16:29
Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu
VIDEO Cine are ȘANSE la Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu sau Daniel Băluță? Analiza lui Florin Călinescu: „Poate să fie o luptă dreaptă între ei”
16:05
Cine are ȘANSE la Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu sau Daniel Băluță? Analiza lui Florin Călinescu: „Poate să fie o luptă dreaptă între ei”
VIDEO Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE”
15:45
Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE”
LIFESTYLE Șase tipuri de alimente pe care să NU le pui niciodată pe ușa frigiderului, potrivit nutriționiștilor
15:04
Șase tipuri de alimente pe care să NU le pui niciodată pe ușa frigiderului, potrivit nutriționiștilor
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce fac unii păianjeni pentru a nu deveni pradă? Tactica lor nu miroase deloc bine!