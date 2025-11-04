Caz INCREDIBIL în Craiova. Un bărbat a forat ilegal un puț, la care a racordat sute de familii. Dosar penal pentru „apă vândută” ilegal

Caz incredibil in Craiova, unde locatarii mai multor blocuri, dar și proprietarii unor case erau racordați la un sistem de alimenatre cu apă ilegal. Cazul a ieșit la iveală, după un control făcut de inspectorii Administraței Bazinale de Apă Jiu. Concret, un bărbat a făcut – fără a deține avize și autorizații legale, un foraj de mare adâncime din care distribuia apă către două blocuri de locuințe și mai multe case din zonă. Persoana încasa sume de bani pentru serviciul prestat, stabilind un preț propriu, fără respectarea cadrului legal.

Cazul a fost descoperit de reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Jiu, în urma unui control efectuat la sesizarea Companiei de Apă Oltenia, singurul furnizor de apă și canalizare autorizat în municipiu.

Bărbatul construise și un sistem improvizat de canalizare

În plus, potrivit informațiilor existente, bărbatul nu doar că exploata ilegal resursele de apă subterană, dar construise și un sistem improvizat de canalizare. Apa uzată ajungea într-o fosă de mari dimensiuni, amenajată fără respectarea normelor de protecție a mediului și a sănătății populației.

Oamenii spun că nu știau despre aceste ilegalități și au cumpărat locuințele de la barbat cu tot cu utilități.

„Am avut informații că o persoană fizică a executat un foraj de adâncime, fără a avea și autorizații legale”, spune Dan Naicu, director ABA Jiu.

Directorul Administrației Bazinale de Apă Jiu are însă o altă versiune și susține că locuitorii din zonă aveau și înainte posibilitatea de a se branșa legal la rețeaua publică, însă au ales oferta bărbatului, care le furniza apă la un preț mai mic decât cel oficial.

