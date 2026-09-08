Liberalii care au sfidat decizia conducerii PNL și au votat, alături de PSD, pentru învestirea Guvernului Veștea au fost sancționați, marți, de grupul parlamentar al partidului din Camera Deputaților. Mai mulți deputați și-au pierdut funcțiile de conducere din comisiile parlamentare și au fost înlocuiți cu alți colegi.

Deciziile vin după sancțiunile aplicate săptămâna trecută unor senatori PNL care au ignorat hotărârea conducerii partidului de a nu susține un guvern alături de PSD.

Liberalii care au votat pentru Guvernul Veștea, sancționați de PNL

Printre parlamentarii sancționați se numără Alina Gorghiu, fost președinte al PNL și fost ministru al Justiției.

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Aceasta a fost înlocuită din funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă, poziție care îi revine lui Marilen Pirtea. De asemenea, PNL a retras-o din Comisia juridică, locul său fiind ocupat de Arina Moș. Alina Gorghiu va rămâne în Camera Deputaților ca simplu membru al Comisiei pentru politică externă.

Un alt nume important vizat de schimbări este Lucian Bode, fost ministru al Internelor, Transporturilor și Economiei și fost secretar general al PNL. Bode a fost schimbat din funcția de președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură. În locul său a fost desemnat Dragoș-Fănică Ciobotaru. Fostul ministru nu va mai face parte nici ca simplu membru din comisia pe care a condus-o și va rămâne membru al Comisiei pentru știință și tehnologie.

Andrei Baciu, fost președinte al PNL Sector 3, fost președinte al CNAS și fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, a pierdut funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

În locul său a fost desemnat Ilie-Aurelian Cotinescu. Baciu a fost retras și din calitatea de membru al comisiei, locul său fiind ocupat de Mircea Fechet. Deputatul va rămâne membru al Comisiei pentru sănătate.

Și deputatul Eduard-Tatian Mititelu a fost sancționat de conducerea PNL. După ce a acceptat să fie propus ministru delegat pentru Transformare Digitală în Cabinetul Veștea, Mititelu a fost înlocuit din funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii. Poziția sa va fi ocupată de Sebastian Burduja.

Ciprian Pandea pierde funcția din Comisia de buget

Deputatul Ciprian Pandea, fost lider al PNL Călărași, a fost schimbat din funcția de secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Locul său va fi preluat de Călin-Grațian Gal. Pandea a fost retras și din calitatea de membru al comisiei, fiind înlocuit de Adrian Mocanu.

În urma mutărilor, Ciprian Pandea va rămâne membru al Comisiei pentru agricultură. Sebastian-Mihai Rusu, retras din conducerea Comisiei pentru muncă

Pe lista parlamentarilor sancționați se află și Sebastian-Mihai Rusu, deputat ales în județul Brașov și unul dintre primii liberali care au anunțat că vor vota Cabinetul Veștea.

Rusu a fost înlocuit de PNL din funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială. În locul său a fost desemnată Patricia Moș. Deputatul a pierdut și calitatea de membru al comisiei, locul său fiind preluat de Adrian-Virgil Ciobanu. Rusu va rămâne membru al Comisiei pentru drepturile omului.

Liderul grupului PNL din Camera Deputaților a transmis conducerii Camerei deciziile privind retragerea și înlocuirea parlamentarilor din funcțiile care reveneau liberalilor.