AUR a solicitat, marți, în plenul Camerei Deputaților, introducerea în dezbatere a proiectului de lege privind reducerea numărului de parlamentari la maximum 300, în acord cu rezultatul referendumului pe această temă. În urma demersului AUR, proiectul PL-x nr. 296/2023 urmează să fie discutat în comisiile parlamentare.

Update: Proiectul se trimite la Biroul permanent, urmând să fie constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai tuturor comisiilor reunite.

Update: La Comisia juridică s-a stabilit un termen de o săptămână, pentru a avea timp să fie depuse amendamentele și pentru ca toate comisiile să se poată întruni și să le discute.

Update: Comisia pentru românii de pretutindeni s-a anulat din lipsa de cvorum.

Știre inițială

Plenul a decis ca, în această seară, să se întrunească comisiile juridică, pentru drepturile omului, administrație publică și pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, urmând ca proiectul să fie introdus mâine pe ordinea de zi pentru a fi supus votului în plen. La rândul lor, cei din comisii discută posibilitatea unei comisii comune pe marginea subiectului.

AUR: Proiectul este deja în circuitul legislativ

Formațiunea îi vizează în special pe liberali și pe reprezentanții USR, care s-au pronunțat public în favoarea reducerii numărului de parlamentari.

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, le cere partidelor care susțin public această măsură să treacă de la declarații la vot și să arate dacă sunt dispuse să susțină efectiv aplicarea rezultatului referendumului. AUR acuză că, în lipsa unui vot concret, poziționările publice privind reducerea numărului de parlamentari riscă să rămână doar „exerciții de imagine”.

”Este o solicitare pe care o tot facem de ani de zile, dar am văzut ieri două partide care s-au arătat dispuse să punem în aplicare referendumul românilor, care au spus că Parlamentul trebuie să fie compus din maximum 300 de parlamentari. (…) Este momentul, stimați colegi, să arătați că nu facem declarații politice. Vreți să faceți reforma Parlamentului? O aveți pe masă. Nu vă ascundeți după deget, nu vă ascundeți după copac, lumea vă vede”, a transmis Enache.

„În momentul în care se solicită suplimentarea ordinii de zi cu un proiect legislativ pentru care nu există consens, se supune votului plenului Camerei Deputaților, care este un proiect de interes pentru întreaga societate.

Am avut un referendum unde românii au cerut diminuarea Parlamentului, să avem un număr de 300 de parlamentari, și acum liderii au ieșit la tribună și v-au solicitat asta”, a declarat și deputatul AUR Gianina Șerban.

Ce mesaj a postat George Simion

La rândul său, George Simion a transmis un scut mesaj pe pagina sa de Facebook.

”Tocmai am pus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților legea electorală: 300 de parlamentari”, a scris Simion.