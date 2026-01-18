Prima pagină » Actualitate » Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile

Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile

18 ian. 2026, 15:02, Actualitate

Președintele cipriot Nikos Christodoulides se confruntă un puternic scandal de corupție, după ce principalul său consilier a demisionat în urma apariției unui videoclip în care acesta discuta despre acceptarea de donații pentru accesul la Președinția țării.

Charalambous Charalambous, șeful de cabinet al președintelui, care este și cumnatul său, a negat orice neregulă, dar a fost nevoit să plece din funcție. El susține că înregistrarea în care discuta despre acces și donațiile de campanie a fost “editată intens”.

Lovitură pentru președinte care are ca temă preelectorală lupta anticorupție

Președintele cipriot Nikos Christodoulides

„În nicio circumstanță nu aș accepta ca măcar cea mai mică umbră să fie aruncată asupra integrității mele, nici asupra intenției mele sincere de a-mi servi țara”, a spus el.

„Propria mea implicare, prin distorsiuni deliberate, fragmente selective și referințe scoase din context, este exploatată pentru a duce la concluzii înșelătoare, fără nicio intenție de a interpreta cu sobrietate faptele reale”, a spus el.

Videoclipul postat pe rețeaua X săptămâna trecută îl arăta pe Charalambous descriindu-se ca un punct cheie de acces la palatul prezidențial și subliniind modul în care donațiile ar putea fi încadrate ca plăți de responsabilitate socială corporativă.

Scandalul este o lovitură pentru președintele Christodoulides, a cărui temă preelectorală principală a fost combaterea corupției și al cărui slogan promitea „curățarea numelui țării noastre”.

Scandalul de corupție, la o zi după ce Cipru a preluat Președinția rotativă a UE

Președintele cipriot Nikos Christodoulides cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski

De asemenea, îl pune pe șeful statului sub presiune, exact când Ciprul preia președinția rotativă a Consiliului UE.

Nu a fost imediat clar cine a realizat și distribuit videoclipul. Guvernul a respins acuzațiile, spunând că este un montaj editat cu răutate, menit să inducă în eroare. Christodoulides a cerut public dovezi și a spus că acestea ar trebui să fie predate procurorilor.

De la preluarea mandatului, Christodoulides a căutat să repoziționeze Ciprul – considerat mult timp ca fiind prietenos cu Kremlinul – ferm spre vest, sprijinind Ucraina și aprofundând legăturile cu guvernul SUA.

Ciprul a preluat oficial președinția UE – pe care o va deține până la sfârșitul lunii iunie – la un eveniment la care a participat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, săptămâna trecută. Videoclipul a fost lansat a doua zi.

Constantinos Letibiotis, purtător de cuvânt al guvernului, a declarat că „un caz de activitate hibridă împotriva Republicii Cipru este în curs de examinare”, într-o declarație pe X. El a spus că procurorul general și șeful poliției au fost informați.

Comisia Europeană și Consiliul au refuzat să comenteze scandalul, însă controversa a intensificat tensiunile politice interne.

Având în vedere alegerile parlamentare programate pentru luna mai, consecințele ar putea pune la încercare sprijinul pentru coaliția de guvernare.

Partidul de opoziție de stânga, Akel, a acuzat guvernul că nu este transparent și a cerut inițial demisia înalților funcționari din videoclip.

În weekend, prima doamnă Philippa Karsera a anunțat că se va retrage din comitetul de administrare al unui fond de caritate după ce a fost menționată și ea în videoclip, invocând ceea ce a descris ca fiind un „atac neobosit” asupra familiei sale.

Fondul a fost supus unei examinări sporite în ultimele luni, partidele de opoziție cerând dezvăluirea numelor donatorilor și a sumelor contribuțiilor.

Un raport din noiembrie 2025 al Biroului de Audit al Ciprului a concluzionat că fondul nu avea suficientă transparență și dădea aparența unei scheme de caritate pentru influență.

Parlamentul votase în 2024 în favoarea legislației de publicare a numelor donatorilor fondului, dar președintele a respins măsura și a trimis-o în instanță, argumentând că dezvăluirea publică ar încălca protecția datelor cu caracter personal. Înalta instanță constituțională a țării a dat dreptate lui Christodoulides, iar informațiile nu au fost publicate.

„Țara a depus eforturi serioase pentru a-și curăța numele și a se disocia de practicile anterioare”, a declarat Sofronis Clerides, profesor de economie la Universitatea din Cipru. „Apoi se întâmplă ceva de genul acesta – se simte ca un proces sisif.”

Cipru a solicitat asistență tehnică din partea SUA, Franței, Regatului Unit și Israelului pentru a investiga înregistrarea video, potrivit oficialilor guvernamentali ciprioți.

Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean

