Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat marți că investighează liderul unui partid din Rada Supremă (parlamentul de la Kiev). Potrivit presei din Ucraina, este vorba despre Iulia Timoşenko, fost premier al Ucrainei. Liderul partidului de opoziție „Batkivșcina” este suspectată de implicare în fapte de corupție. Ulterior, Timoșenko a confirmat informațiile din presa ucraineană privind perchezițiile care au avut loc la „Batkivșcina”. Fostul premier a scris că perchezițiile au „durat toată noaptea” și că acțiunile oamenilor legii din Ucraina sunt „o mișcare grandioasă de PR”.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina a transmis pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat” liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor pentru anumite proiecte de lege.

NABU a precizat că, împreună cu SAP, a descoperit că liderul uneia dintre grupurile parlamentare din Rada Supremă a Ucrainei a oferit avantaje ilegale unui număr de deputaţi care aparţin grupurilor care nu sunt conduse de această persoană, în schimbul votului „pentru” sau „împotrivă” la anumite proiecte de lege.

În iulie 2025, grupul parlamentar al lui Timoşenko a votat aproape în unanimitate „pentru” la proiectul de lege privind eliminarea independenţei NABU şi SAP.

La 31 iulie, ea a fost unul dintre puţinii deputaţi care nu au votat pentru restabilirea competenţelor parchetelor anticorupţie.

Publicația Obozrevatel susține că în dosar este implicat și liderul partidului prezidențial „Slujitorul Poporului”, David Arakhamia, conform Meduza.

Timoşenko, care a ocupat funcţia de prim-ministru al Ucrainei în 2005 şi din nou în perioada 2007-2010, conduce partidul „Batkivşcina”, care deţine în prezent 25 de locuri în parlament. Ea a participat, marţi, la şedinţa parlamentului, votând remanierea guvernamentală care a dus la numirea în noi funcţii pentru o serie de înalţi oficiali, relatează Kyiv Independent.

Această ultimă remaniere a urmat celui mai mare scandal de corupţie din Ucraina, care a implicat spălare de bani şi delapidare de fonduri la Energoatom, compania nucleară de stat. Scandalul a fost dezvăluit de NABU în toamna anului 2025 şi a implicat mai mulţi politicieni de rang înalt, inclusiv membri ai cercului restrâns al preşedintelui Volodimir Zelenski.

„O mișcare grandioasă de PR. Se pare că alegerile sunt mult mai aproape decât păreau”, spune Timoșenko

Şefa partidului ucrainean Batkivşcina a declarat miercuri că percheziţiile din biroul ei desfăşurate de agenţiile anticorupţie au început marţi seara, la ora 21:30, când ea se afla singură în incintă, iar forţele de ordine au sosit cu cinci microbuze, fără o hotărâre judecătorească, nu i-au permis să cheme un avocat şi au percheziţionat şi biroul deputatului Serhii Vlasenko, care era închis, relatează Ukrainska Pravda.

„Vreau să infirm complet toate aceste acuzaţii nefondate şi nedovedite. Ieri, la ora 21:30, eram singură în birou. Nu era nici pază, nici persoane străine, nimeni. La ora 21:30 a dat buzna un număr mare de persoane în uniformă, înarmate. Au venit cu 5 microbuze. Ce au venit să ia cu 5 microbuze – peste 30 de persoane – de la o persoană care nu are pază şi se află în biroul său?”, a spus ea.

„Mi-au răscolit imediat geanta, mi-au luat telefoanele. Şi au un dispozitiv mic, cu coduri proxy băgate acolo, care se introduce – şi codul le deschide în câteva minute. Am telefonul de 5 ani. Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că toată viaţa mea, toate corespondenţele mele, toate conversaţiile mele private… şi când iau şi răscolesc lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce au venit să caute, este pur şi simplu un coşmar”, a adăugat Timoșenko.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev

Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire