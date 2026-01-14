Prima pagină » Știri externe » Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean

Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean

Olga Borșcevschi
14 ian. 2026, 13:51, Știri externe

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat marți că investighează liderul unui partid din Rada Supremă (parlamentul de la Kiev). Potrivit presei din Ucraina, este vorba despre Iulia Timoşenko, fost premier al Ucrainei. Liderul partidului de opoziție „Batkivșcina” este suspectată de implicare în fapte de corupție. Ulterior, Timoșenko a confirmat informațiile din presa ucraineană privind perchezițiile care au avut loc la „Batkivșcina”. Fostul premier a scris că perchezițiile au „durat toată noaptea” și că acțiunile oamenilor legii din Ucraina sunt „o mișcare grandioasă de PR”.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina a transmis pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat” liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor pentru anumite proiecte de lege.

NABU a precizat că, împreună cu SAP, a descoperit că liderul uneia dintre grupurile parlamentare din Rada Supremă a Ucrainei a oferit avantaje ilegale unui număr de deputaţi care aparţin grupurilor care nu sunt conduse de această persoană, în schimbul votului „pentru” sau „împotrivă” la anumite proiecte de lege.

În iulie 2025, grupul parlamentar al lui Timoşenko a votat aproape în unanimitate „pentru” la proiectul de lege privind eliminarea independenţei NABU şi SAP.

La 31 iulie, ea a fost unul dintre puţinii deputaţi care nu au votat pentru restabilirea competenţelor parchetelor anticorupţie.

Publicația Obozrevatel susține că în dosar este implicat și liderul partidului prezidențial „Slujitorul Poporului”, David Arakhamia, conform Meduza.

Timoşenko, care a ocupat funcţia de prim-ministru al Ucrainei în 2005 şi din nou în perioada 2007-2010, conduce partidul „Batkivşcina”, care deţine în prezent 25 de locuri în parlament. Ea a participat, marţi, la şedinţa parlamentului, votând remanierea guvernamentală care a dus la numirea în noi funcţii pentru o serie de înalţi oficiali, relatează Kyiv Independent.

Această ultimă remaniere a urmat celui mai mare scandal de corupţie din Ucraina, care a implicat spălare de bani şi delapidare de fonduri la Energoatom, compania nucleară de stat. Scandalul a fost dezvăluit de NABU în toamna anului 2025 şi a implicat mai mulţi politicieni de rang înalt, inclusiv membri ai cercului restrâns al preşedintelui Volodimir Zelenski.

„O mișcare grandioasă de PR. Se pare că alegerile sunt mult mai aproape decât păreau”, spune Timoșenko

Şefa partidului ucrainean Batkivşcina a declarat miercuri că percheziţiile din biroul ei desfăşurate de agenţiile anticorupţie au început marţi seara, la ora 21:30, când ea se afla singură în incintă, iar forţele de ordine au sosit cu cinci microbuze, fără o hotărâre judecătorească, nu i-au permis să cheme un avocat şi au percheziţionat şi biroul deputatului Serhii Vlasenko, care era închis, relatează Ukrainska Pravda.

„Vreau să infirm complet toate aceste acuzaţii nefondate şi nedovedite. Ieri, la ora 21:30, eram singură în birou. Nu era nici pază, nici persoane străine, nimeni. La ora 21:30 a dat buzna un număr mare de persoane în uniformă, înarmate. Au venit cu 5 microbuze. Ce au venit să ia cu 5 microbuze – peste 30 de persoane – de la o persoană care nu are pază şi se află în biroul său?”, a spus ea.

„Mi-au răscolit imediat geanta, mi-au luat telefoanele. Şi au un dispozitiv mic, cu coduri proxy băgate acolo, care se introduce – şi codul le deschide în câteva minute. Am telefonul de 5 ani. Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că toată viaţa mea, toate corespondenţele mele, toate conversaţiile mele private… şi când iau şi răscolesc lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce au venit să caute, este pur şi simplu un coşmar”, a adăugat Timoșenko.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev

Corupție la nivel înalt în Ucraina. „DNA”-ul ucrainean anunță destructurarea unei rețele de parlamentari care au pus la punct un mecanism de mituire

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”
13:51
Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”
ULTIMA ORĂ Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului
13:43
Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului
MILITAR Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război
13:23
Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război
PACE ÎN UCRAINA Liderii G7 vor să-l convingă pe Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie au anunțat deja că trimit trupe
13:05
Liderii G7 vor să-l convingă pe Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie au anunțat deja că trimit trupe
EXTERNE Statul european în care cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu își curăță trotuarul de zăpadă și gheață
12:43
Statul european în care cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu își curăță trotuarul de zăpadă și gheață
FLASH NEWS 🚨 Fermierii continuă să provoace haos pe autostrăzile din Franța. Zeci de km de blocaje. Tractoarele s-au adunat în fața aeroportului Toulouse-Blagnac
12:30
🚨 Fermierii continuă să provoace haos pe autostrăzile din Franța. Zeci de km de blocaje. Tractoarele s-au adunat în fața aeroportului Toulouse-Blagnac
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Funcționează sau nu aplicațiile pentru concentrare? Iată ce spune știința!
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
14:01
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
CONTROVERSĂ Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
14:00
Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
MEDIU Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
13:57
Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
INCIDENT Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția
13:45
Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția
DECES Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani
13:23
Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani
INEDIT Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce
13:23
Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce

Cele mai noi

Trimite acest link pe