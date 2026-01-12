Prima pagină » Știri externe » Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru

Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru

12 ian. 2026, 22:10, Știri externe
Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru

Un înalt oficial al Ambasadei Rusiei din Nicosia, Cipru, a fost găsit mort în biroul său din cadrul ambasadei, anunță presa cipriotă. Incidentul a survenit la scurt timp după dispariția misterioasă a unui fost CEO al gigantului rus Uralkali, Vladislav Baumgertner, tot în Cipru.

Diplomatul A.V. Panov, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit în incinta ambasadei în jurul prânzului, iar autoritățile cipriote au fost notificate cu o întârziere de câteva ore. Personalul ambasadei a refuzat accesul poliției cipriote în clădire pentru a investiga scena, invocând statutul de extrateritorialitate. Trupul a fost predat autorităților locale în curtea misiunii diplomatice.

O autopsie efectuată la Spitalul General din Nicosia a stabilit că moartea a fost nefirească și a survenit prin asfixiere prin spânzurare. Poliția cipriotă a exclus varianta unui act criminal și a clasificat cazul drept o probabilă sinucidere.

Ambasada a susținut că Panov a lăsat un bilet de adio, însă documentul nu a fost predat poliției locale, fiind trimis direct la Moscova pentru examinare.

Incidentul este urmărit cu atenție deoarece a avut loc la o zi după ce Vladislav Baumgertner a fost raportat dispărut în Limassol, pe 7 ianuarie. Deși autoritățile nu au confirmat o legătură directă între cele două evenimente, ambele cazuri sunt monitorizate de autoritățile din Cipru.

Vladislav Baumgertner, fostul director general al companiei de îngrășăminte Uralkali din Rusia

Incidentul coincide cu o perioadă de tensiuni geopolitice sporite, în urma declarației președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, conform căreia Republica se confruntă cu un „atac hibrid organizat” din partea rețelelor de dezinformare rusești. Guvernul cipriot a legat momentul acestei presiuni de scurgerea simultană a unui videoclip cu informații sensibile care viza administrația de la Nicosia, de preluarea de către Cipru a președinției Consiliului Uniunii Europene și de sprijinul său pentru Ucraina.

Recomandările autorului:

The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac

Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO

Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Rusia continuă atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone
21:27
Rusia continuă atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone
FLASH NEWS Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
18:51
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
EXTERNE Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
18:16
Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
DEZVĂLUIRI Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan
17:17
Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan
LIVE UPDATE 🚨 Autoritățile din Iran anunță că au preluat controlul total asupra țării. Abbas Araghchi: „Am restabilit ordinea și securitatea în țară”
16:49
🚨 Autoritățile din Iran anunță că au preluat controlul total asupra țării. Abbas Araghchi: „Am restabilit ordinea și securitatea în țară”
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Rusia se oferă să “ajute” America să obțină Groenlanda
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Există un singur loc pe Pământ unde atât Omul de Neanderthal, cât și oamenii moderni au creat artă rupestră

Cele mai noi

Trimite acest link pe