Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru

Un înalt oficial al Ambasadei Rusiei din Nicosia, Cipru, a fost găsit mort în biroul său din cadrul ambasadei, anunță presa cipriotă. Incidentul a survenit la scurt timp după dispariția misterioasă a unui fost CEO al gigantului rus Uralkali, Vladislav Baumgertner, tot în Cipru.

Diplomatul A.V. Panov, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit în incinta ambasadei în jurul prânzului, iar autoritățile cipriote au fost notificate cu o întârziere de câteva ore. Personalul ambasadei a refuzat accesul poliției cipriote în clădire pentru a investiga scena, invocând statutul de extrateritorialitate. Trupul a fost predat autorităților locale în curtea misiunii diplomatice.

O autopsie efectuată la Spitalul General din Nicosia a stabilit că moartea a fost nefirească și a survenit prin asfixiere prin spânzurare. Poliția cipriotă a exclus varianta unui act criminal și a clasificat cazul drept o probabilă sinucidere.

Ambasada a susținut că Panov a lăsat un bilet de adio, însă documentul nu a fost predat poliției locale, fiind trimis direct la Moscova pentru examinare.

Incidentul este urmărit cu atenție deoarece a avut loc la o zi după ce Vladislav Baumgertner a fost raportat dispărut în Limassol, pe 7 ianuarie. Deși autoritățile nu au confirmat o legătură directă între cele două evenimente, ambele cazuri sunt monitorizate de autoritățile din Cipru.

Incidentul coincide cu o perioadă de tensiuni geopolitice sporite, în urma declarației președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, conform căreia Republica se confruntă cu un „atac hibrid organizat” din partea rețelelor de dezinformare rusești. Guvernul cipriot a legat momentul acestei presiuni de scurgerea simultană a unui videoclip cu informații sensibile care viza administrația de la Nicosia, de preluarea de către Cipru a președinției Consiliului Uniunii Europene și de sprijinul său pentru Ucraina.

