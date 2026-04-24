Scandal violent la o stație GPL din București: un taximetrist a înjunghiat un șofer, nemulțumit că acesta ar fi întârziat la alimentare și la casă

Un conflict izbucnit din cauza timpului petrecut la pompă s-a transformat într-un episod violent, vineri după-amiază, într-o stație GPL din Sectorul 6 al Capitalei. Un taximetrist a atacat un alt șofer, nemulțumit că acesta ar fi întârziat la alimentare și la casă.

Conflictul a pornit de la așteptarea la rând

Potrivit informațiilor apărute, incidentul s-a petrecut la o stație GPL de pe strada Brașov, unde mai mulți șoferi așteptau să alimenteze. Situația a degenerat după ce un bărbat, aflat în față, ar fi întârziat atât la pompă, cât și la casierie, unde a cumpărat și alte produse.

Nerăbdător, taximetristul aflat în spatele său ar fi început un schimb de replici, tensiunile escaladând rapid. După ce primul șofer s-a întors către mașină, conflictul verbal a continuat. În acel moment, taximetristul a coborât din autoturism, iar lucrurile au scăpat de sub control. Observând că acesta ar avea un obiect în mână, victima ar fi încercat să se apere, însă a fost înjunghiată în zona coapsei.

Intervenția poliției și starea victimei

La scurt timp, autoritățile au fost alertate prin 112. Conform informațiilor oficiale: „La data de 24 aprilie 2026, în jurul orei 16.45, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 22 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o stație GPL situată în Sectorul 6, o persoană prezintă o plagă înjunghiată.”

Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat incidentul: „Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Din primele verificări a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între doi bărbați care se aflau în stația GPL pentru alimentarea autoturismelor, unul dintre aceștia, un bărbat în vârstă de 36 de ani, ar fi fost înțepat cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul coapsei, de către cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 54 de ani.”

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol major.

Agresorul a fost dus la audieri

Suspectul a fost identificat rapid de polițiști și dus la secție: ”Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat și condus la sediul subunității, în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.”

