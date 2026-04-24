Scandal pe linia frontului din Ucraina. Soldații ucraineni sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie

Un scandal uriaș zguduie armata ucraineană după ce mai multe fotografii șocante cu soldați extrem de slăbiți au ajuns în mediul online. Potrivit POLITICO, soldații ucraineni din prima linie sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie, potrivit unor rapoarte.

Imaginile cu starea soldaților ucraineni au fost făcute publice pe rețelele de socializare de către Anastasiia Silchuk, soția unuia dintre militari. Ca rezultat al acestei anchete care a scos la iveală starea soldaților de pe front, Statul Major General al armatei a demis un comandant și l-a retrogradat pe altul. Cei doi ofițeri superiori au fost condamnați pentru că nu au raportat situația la timp către comandamentul superior.

Rapoartele arată că soldații celui de-al doilea batalion staționați în regiunea Harkov, pe frontul de luptă de peste râul Oskil, beau apă de ploaie și leșinau de foame. Mai multe mărturii indică faptul că unii militari nu au primit hrană timp de 17 zile consecutive.

„Atacurile sistematice aeriene și cu rachete ale inamicului asupra punctelor de trecere a râului Oskil au complicat semnificativ sprijinul logistic al trupelor din jurul orașului Kupiansk. Logistica trupelor noastre de aici este asigurată de ambarcațiuni și drone grele [vehicule aeriene fără pilot]”, a declarat Statul Major General vineri într-un comunicat de presă.

Statul Major General a declarat că nu este la curent cu problemele brigăzii legate de aprovizionarea cu alimente și a confirmat că a lansat o anchetă privind comportamentul comandanților. În ceea ce privește soldații afectați, „de îndată ce situația va permite, aceștia vor fi evacuați”, a asigurat Statul Major General.

