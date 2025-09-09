Scenariu de film în Gorj. Bărbat dispărut în urmă cu 20 de ani, pe care familia l-a crezut mort, a reapărut. Copiii au primit semn de la el: o amendă

Un bărbat a dispărut în urmă cu 20 de ani, iar familia s-a resemnat și l-a crezut mort. Fiica a primit însă acum un semn de la tatăl său, și anume, că trăiește. Este vorba despre o amendă. Tânăra a făcut apel la oameni și la Poliția din Gorj, iar bărbatul a fost găsit.

În urmă cu aproape 20 de ani, bărbatul a dispărut dintr-un spital de recuperări psihice din Sighet. Familia l-a căutat de atunci, a alertat și autoritățile, însă bărbatul nu a fost găsit. Drept urmare, familia s-a resemnat și a crezut în tot acest timp că bărbatul este mort. Totul, până acum câteva săptămâni, când, acasă, familia a primit o amendă pe numele bărbatului. Atunci, speranța s-a reaprins, iar cei doi copii ai bărbatului au făcut apel la oamenii din Gorj, pentru că aici a fost primită amenda, să îi ajute să își găsească tatăl care, se pare, este în viață.

Postarea celor doi copii s-a viralizat, iar oamenii din Gorj l-au recunoscut pe bărbatul din fotografia care fusese făcută în 2005. Drept urmare, oamenii care l-au recunoscut pe bărbat i-au contactat pe copiii acestuia, iar aceștia au venit în județul Gorj și și-au revăzut tatăl, după 20 de ani, timp în care au crezut că este mort, potrivit Știrile România TV.

Autorul recomandă:

România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj/ Miruță: Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români

Cumnata unui viceprimărițe din Gorj, REȚINUTĂ pentru cămătărie și șantaj. Aceasta și-ar fi amenințat victimele