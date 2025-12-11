Joi dimineața, a avut loc o intervenție medicală de urgență în Piața Vasile Milea din Pitești. Un bărbat de aproximativ 60 de ani a intrat în stop cardio-respirator, iar medicii au început de urgență manevrele de resuscitare.

Un bărbat s-a prăbușit joi dimineața în Piața Vasile Milea din Pitești

Trecătorii au sunat imediat la 112, iar, până la sosirea echipajelor medicale, un polițist care se afla în zonă a încercat preț de câteva minute să îi acorde primul ajutor victime, ajutat de șeful Salvamont, Cristian Toma, care a aplicat manevre de resuscitare. Imediat după incident, zona a fost parțial restricționată pentru a permite intervenția echipajelor medicale.

Bărbatul și-a recuperat semnele vitale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

RECOMANDAREA AUTORULUI