Prima pagină » Actualitate » Scene dramatice în Pitești. Un bărbat a făcut stop cardio-respirator, iar doi salvamontiști i-au acordat primul ajutor

Scene dramatice în Pitești. Un bărbat a făcut stop cardio-respirator, iar doi salvamontiști i-au acordat primul ajutor

11 dec. 2025, 12:28, Actualitate

Joi dimineața, a avut loc o intervenție medicală de urgență în Piața Vasile Milea din Pitești. Un bărbat de aproximativ 60 de ani a intrat în stop cardio-respirator, iar medicii au început de urgență manevrele de resuscitare.

Un bărbat s-a prăbușit  joi dimineața în Piața Vasile Milea din Pitești

Trecătorii au sunat imediat la 112, iar, până la sosirea echipajelor medicale, un polițist care se afla în zonă a încercat preț de câteva minute să îi acorde primul ajutor victime, ajutat de șeful Salvamont, Cristian Toma, care a aplicat manevre de resuscitare. Imediat după incident, zona a fost parțial restricționată pentru a permite intervenția echipajelor medicale.

Bărbatul și-a recuperat semnele vitale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Scene dramatice în Argeș: Un bărbat a fost RESUSCITAT de jandarmi, chiar sub ochii soției

Bărbat din Dolj, resuscitat cu succes de polițiști după ce a fost găsit inconștient, desculț și cu hainele ude pe un câmp din comuna Robănești

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cele mai bune 12 cărți din toate timpurile. Clasicii care au schimbat lumea
CONTROVERSĂ SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
14:15
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
ULTIMA ORĂ În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
14:06
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
JUSTIȚIE Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
14:00
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
EXCLUSIV Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
14:00
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
EXTERNE Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
13:58
Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
EXCLUSIV Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”
13:31
Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”

Cele mai noi