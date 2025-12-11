Prima pagină » Știri externe » Unde a fost văzut Kim Jong-un la scurt timp după moartea subită a ambasadorului Rusiei în Coreea de Nord

11 dec. 2025, 13:25, Știri externe
Unde a fost văzut Kim Jong-un la scurt timp după moartea subită a ambasadorului Rusiei în Coreea de Nord / Sursa FOTO: Profimedia

Liderul nord-coreean a vizitat ambasada Rusiei pentru a-și prezenta condoleanțe în urma recentei morți a ambasadorului rus, aflat în funcție de mai mulți ani.

Kim Jong-un a fost însoțit de alți înalți oficiali, a relatat presa de stat de la Phenian.

Kim Jong-un a depus flori și a îngenuncheat

Kim Jong-un a declarat că este „o profundă tristețe… să-l piardă pe ambasador într-un moment în care începea o fază istorică importantă în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări”, potrivit agenției oficiale de știri KCNA, citată de Le Figaro.

Kim Jong-un a depus flori și a ținut un minut de reculegere în memoria decedatului, a relatat KCNA. Și alți lideri de rang înalt, inclusiv înaltul oficial militar Pak Jong-chon, au vizitat ambasada, potrivit aceleiași surse.

Alexander Matsegora, în vârstă de 70 de ani, care era la post în Coreea de Nord din 2014, a murit subit pe 6 decembrie 2025, potrivit unui anunț al Ministerului rus de Externe.

Moartea sa survine pe fondul consolidării alianței dintre Moscova și Phenian. Potrivit diplomației ruse, Matsegora a fost „o forță motrice în spatele muncii asidue de-a lungul multor ani, care a dus la nivelul actual fără precedent al relațiilor dintre Rusia și Coreea de Nord~.

Cele două state sunt unite din 2024 printr-un pact de apărare reciprocă, semnat după o vizită oficială a lui Vladimir Putin la Phenian.

