Scene dramatice în Argeș: Un bărbat a fost RESUSCITAT de jandarmi, chiar sub ochii soției

Bianca Dogaru
25 aug. 2025, 15:23, Actualitate
Momente de groază pentru o familie din Pitești. Un bărbat de 58 de ani a suferit un infarct chiar în mașină, lângă soția sa. Norocul lui a fost că o patrulă de jandarmi se afla în zonă și a intervenit la timp, reușind să-l resusciteze.

Incidentul a avut loc în fața Primăriei din Budeasa, unde bărbatului i s-a făcut rău brusc, în timp ce se afla pe scaunul din dreapta al autoturismului condus de soția sa. Femeia a intrat în panică și a cerut disperată ajutorul jandarmilor aflați în patrulare.

Unul dintre militari a început imediat manevrele de resuscitare prin masaj cardiac, în timp ce colegii săi au solicitat sprijin medical la 112. Eforturile lor au dat roade: bărbatul a început să prezinte semne vitale și a fost predat conștient echipajului medical sosit la fața locului. Acesta l-a transportat de urgență la Spitalul Județean Pitești.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș au precizat că peste 250 de jandarmi din județ au fost instruiți în acordarea primului-ajutor, prin cursuri derulate alături de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș și parteneri educaționali.

„Pentru că deseori, pe parcursul desfășurării misiunilor, dar și în afara acestora, jandarmii argeșeni întâlnesc situații în care câteva secunde pot face diferența între viață și moarte, aceștia urmează în permanență cursuri de calificare în acordarea de prim-ajutor, pentru a fi capabili să intervină în timp util, atunci când situația o impune. Peste 250 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș au urmat cursuri de calificare în domeniul acordării de prim-ajutor, sub îndrumarea instructorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Argeș, dar și în cadrul proiectului educațional de pregătire în domeniul acordării primului-ajutor derulat împreună cu Liceul Teoretic ,,Ion Cantacuzino” Pitești, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România–Filiala Argeș și Inspectoratul Școlar Județean Argeș”, au transmis reprezentanții IJJ Argeș.

