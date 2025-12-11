FCSB întâlnește formația olandeză Feyenoord, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a șasea a Europa League.

Partida de pe Arena Națională va fi arbitrată de o brigadă din Ucraina, cu Mikola Balakin la centru.

Ce spune Robbie Van Persie despre FCSB – Feyenoord! Avem lista partidelor româno-olandez la nivel de club

Balakin va fi ajutat la cele două linii de Oleksandr Berkut şi Viktor Matiash, în timp ce rezervă va fi Vitali Romanov. În camera VAR se vor afla italianul Daniele Chiffi şi ucraineanul Viktor Kopiievski.

Robin van Persie, antrenorul celor de la Feyenoord, susșine că atât echipa sa, cât și FCSB trebuie să câștige partida directă de joi din Europa League, o remiză fiind exclusă din cauza situației din clasament.

„Noi și FCSB suntem în același scenariu acum, trebuie să câștigăm. Îmi place să joc împotriva unei echipe care trebuie să câștige. Suntem două echipe care trebuie să câștige, un egal nu e suficient pentru nimeni. Nu cred că mâine vreuna dintre echipe se va apăra și va aștepta ca adversara să greșească.

Va trebui ca toți să ne asumăm riscuri. Fotbalul, în opinia mea, ar trebui să fie mereu așa. Presiunea este ridicată deoarece în cazul în care nu reușim să câștigăm șansele de calificare devin extrem de mici.

Am remarcat câțiva jucători de la FCSB în timpul analizei făcute, dar nu voi da nume. Ca antrenor, am învățat să nu nominalizez jucătorii echipei adverse înaintea partidei. Dar FCSB are câțiva jucători buni.

Îmi place jocul celor de la FCSB. Nu știu cine va juca de la adversari, am văzut câteva clipuri video din partidele anterioare însă au făcut multe schimbări

Însă e clar stilul lor de joc, știm la ce să ne așteptăm. Am observat anumite puncte vulnerabile pe care le putem ataca mâine, dar și faptul că sunt foarte rapizi pe tranziție. Fizic stau bine și arată încredere în propriile forțe… sigur că rezultatele nu sunt așa de bune, dar fiecare echipă are perioade mai puțin reușite”, a declarat Van Persie.

Care e situația în cele 15 confruntări româno-olandeze?

21.10.1970 Eindhoven: PSV EINDHOVEN – STEAUA BUCUREȘTI 4-0 (1-0) C2

04.11.1970 București: STEAUA BUCUREȘTI – PSV EINDHOVEN 0-3 (0-1) C2

18.10.1989 București: STEAUA BUCUREȘTI – PSV EINDHOVEN 1-0 (1-0) C1

01.11.1989 Eindhoven: PSV EINDHOVEN – STEAUA BUCUREȘTI 5-1 (1-1) C1

15.02.2006 Heerenveen: SC HEERENVEEN – STEAUA BUCUREȘTI 1-3 (1-1) C3

23.02.2006 București: STEAUA BUCUREȘTI – SC HEERENVEEN 0-1 (0-0) C3

01.10.2009 Enschede: FC TWENTE ENSCHEDE – STEAUA BUCUREȘTI 0-0 C3

17.12.2009 București: STEAUA BUCUREȘTI – FC TWENTE ENSCHEDE 1-1 (1-1) C3

20.10.2010 Utrecht: FC UTRECHT – STEAUA BUCUREȘTI 1-1 (0-0) C3

04.11.2010 București: STEAUA BUCUREȘTI – FC UTRECHT 3-1 (1-1) C3

16.02.2012 București: STEAUA BUCUREȘTI – FC TWENTE ENSCHEDE 0-1 (0-0) C3

23.02.2012 Enschede: FC TWENTE ENSCHEDE – STEAUA BUCUREȘTI 1-0 (1-0) C3

14.02.2013 Amsterdam: AFC AJAX AMSTERDAM – STEAUA BUCUREȘTI 2-0 (1-0) C3

21.02.2013 București: STEAUA BUCUREȘTI – AFC AJAX AMSTERDAM 2-0 (1-0, 2-0) / 4-2 d.l.dep. C3

25.09.2025, Deventer: GO AHEAD EAGLES – FCSB BUCUREȘTI 0-1 (0-1) C3