11 dec. 2025, 13:27, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este fabrica din România care va concedia peste 500 de oameni, deși vânzările au crescut în ultimul an. Această măsură face parte dintr-un plan amplu al companiei care va elimina circa 3.400 de locuri de muncă la nivel global, până la finalul lui 2030.

Este vorba despre Bosh, gigantul german, care anunță o nouă rundă de concedieri în România, vizând peste 500 de angajați de la centrul din Timișoara. Cum spuneam, măsura face parte dintr-un plan amplu al companiei germane, care va elimina aproximativ 3.400 de locuri de muncă la nivel global în divizia Bosch Global Business Services, până la finalul lui 2030.

Concedierile vizează divizia de servicii Bosch Global Business Services, care este responsabilă de operațiuni precum contabilitate, achiziții sau resurse umane. În țara noastră, circa 510 poziții vor fi ajustate treptat, până în 2030. La oea actuală, divizia are circa 1.800 de angajați la Timișoara.

Planul se înscrie în strategia anunțată în septembrie de Bosch, prin care compania intenționează renunțe la circa 13.000 de locuri de muncă la nivel global.

De altfel, Bosch a operat reduceri de personal și în octombrie. Fabrica Bosch din Cluj, parte din divizia Mobility Electronics, renunță la 170 de poziții până la sfârșitul lunii decembrie 2025. La Cluj, compania are circa 3.300 de angajați, potrivit Economedia.

Bosch explică faptul schimbările sunt cauzate de contextul economic dificil și de presiunea tot mai mare din industrie.

Compania susține economia globală trece printr-o schimbare structurală”, iar performanța slabă pe piețele-cheie, incertitudinile geopolitice și competiția crescută prezintă provocări semnificative”.

Ca să rămână competitivă, Bosch susține trebuie reducă permanent costurile și își reorganizeze structura. Divizia Bosch Global Business Services o să elimine circa 3.400 de posturi până în 2030, la nivel mondial.

În contextul actual, Bosch Global Business Services din România intenționează ajusteze aproximativ 510 poziții până la sfârșitul anului 2030”, arată compania, precizând că schimbările vor fi făcute treptat. Bosch susține își dorește o comunicare transparentă și deschisăși obiectivul ei este ca ajustările fie cât mai acceptabile din punct de vedere social”.

Compania mai spune că la Timișoara locația rămâne concentrată pe menținerea competitivității sale ca centru strategic pentru Bosch”.

În România, Bosch a raportat vânzări consolidate de 2,6 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 2,6% în ciuda condițiilor dificile ale pieței”. Totodată, compania a investit circa 246 de milioane de lei în modernizarea și dezvoltarea fabricilor din Cluj și Blaj.

Numărul total de angajați ai Bosch în România a scăzut însă cu aproximativ 200, ajungând la 10.320 la finalul anului 2024.

