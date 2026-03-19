O româncă stabilită în Italia a dat lovitura. Femeia, în vârstă de 40 de ani, a câștigat suma de 500.000 de euro cu un bilet la loterie răzuibil, pe care a plătit doar 5 euro.

Câștigul a fost obținut în orașul Carsoli, într-un centrul comercial, la punctul de loterie situat în Bar Renato. Potrivit Il Messaggero, femeia intrase în local doar să bea o cafea, fără a bănui ce urmează.

O româncă din Italia a câștigat 500.000 de euro cu un bilet loto pe care a dat doar 5 euro

Proprietarul barului a povestit că femeia a cumpărat spontan un bilet răzuibil pe care a plătit 5 euro.

„A comandat o cafea, apoi, spontan, a cumpărat un bilet răzuibil «Color» de 5 euro, fără să-și imagineze vreodată că viața ei se va schimba în curând”, a spus acesta. După ce a văzut cât a câștigat, femeia a cerut imediat verificarea biletului la casa de pariuri din interior.

„Am cumpărat biletul doar ca să joc. Când am văzut suma, nu mi-a venit să cred”, a declarat câștigătoarea.

Pentru precauție, femeia nu a sărbătorit încă marele premiu, ea așteaptă confirmarea oficială, care ar trebui să vină în 40 de zile.

Proprietarul a mai precizat că de-a lungul timpului au mai fost înregistrate câștiguri mai mici, însă acesta este primul premiu cu o valoare considerabilă.

Biletul câștigător face parte din seria „Color Puzzle”, iar combinația norocoasă a fost formată din numerele 13, 47, 29 și 50.

