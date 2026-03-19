Ministerul Finanțelor nu s-a înțeles cu băncile. A respins toate ofertele la licitația de obligațiuni de stat prin care voia să atragă 600 mil. lei

Ministerul Finanțelor (MF) a respins, joi, toate ofertele băncilor primite în cadrul licitației pentru o emisiune de obligațiuni de stat cu maturitatea de 109 luni, prin care intenționa să atragă 600 de milioane de lei, considerându-le la un nivel neacceptabil al prețului ofertat. 

Potrivit datelor oficiale, băncile care au participal la licitație au transmis oferte în valoare totală de 320,5 milioane de lei. Din această sumă, 120,5 milioane de lei au reprezentat oferte necompetitive, iar 200 milioane de lei oferte competitive, toate depuse în nume și cont propriu.

„În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 4 din Regulamentul-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 318 din 16 martie 2022, Ministerul Finanţelor respinge în totalitate ofertele de cumpărare transmise considerându-le la un nivel neacceptabil al preţului ofertat“, a anunţat ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanţelor a planificat, în luna martie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 8 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală de 8 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 300 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna februarie 2026, de 7,7 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat. Decizia de astăzi, de respingere a ofertelor, apare într-un context de volatilitate pe piața titlurilor de stat și de creștere a randamentelor cerute de investitori, pe fondul tensiunilor de pe piețele internaționale generate de creșterea abruptă a prețului petrolului.

