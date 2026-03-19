Majoritatea românilor consideră că România este o țară sigură din punct de vedere al securității naționale. Conform celui mai recent sondaj realizat de INSCOP, peste 50% dintre cetățeni apreciază că România este o țară sigură din punct de vedere al securității naționale.

Datele cercetării sociologice arată că 51,1% dintre români consideră că România este o țară sigură, dintre care 17,9 spun că este „foarte sigură”, iar 32,2% „mai degrabă sigură”. Pe de altă parte, 46,5% au spus că România este o țară nesigură, dintre care 27% spun că este „mai degrabă nesigură”, iar 19,4% „foarte nesigură”. De asemenea, ponderea non-răspunsurilor este de 2,4%.

Datele sondajului mai arată că percepția pozitivă asupra securității României este mai ridicată în rândul votanților PNL, 77%, și USR, 81%, al bărbaților, 59%, al tinerilor sub 30 de ani, 70%, al persoanelor cu studii superioare, 74%, precum și al locuitorilor din București și din marile orașe, 61%. Pe de altă parte, România este considerată nesigură mai ales de votanții AUR, 62%, femeile, 53%, persoanele de peste 60 de ani, 54%, cei cu educație primară, 61% și locuitorii din mediul rural, 56%.

Care sunt principalele pericole la adresa securității naționale

Cei mai mulți dintre respondenți, 35.3%, consideră că principalul pericol la adresa securității naționale a României este corupția. Alți 19.4% indică dezinformarea și manipularea opiniei publice (știri false, influențarea proceselor democratice), 18.7% instabilitatea economică, 5.8% un atac militar (agresiune externă asupra teritoriului), iar 5.3% influența politică străină. De asemenea, 4,3% dintre români se tem de atacurile cibernetice, 3% de criza energetică, 1,1% de actele de terorism și sabotaj, 0,9% de acțiunile de spionaj, iar 2% precizează alt pericol.

„Deși majoritatea românilor consideră că România este o țară sigură, percepția securității naționale este puternic diferențiată între segmente socio-demografice. Grupurile mai tinere, urbane și cu nivel ridicat de educație tind să aibă o percepție mai pozitivă asupra securității statului, în timp ce segmentele mai vulnerabile social și locuitorii din mediul rural manifestă un nivel mai ridicat de anxietate. Această distribuție inegală a percepției indică faptul că sentimentul de siguranță nu este uniform în societate, ci reflectă diferențe de integrare socială și de încredere în instituții. Din perspectiva securității naționale, aceste clivaje sunt relevante deoarece segmentele care percep un nivel mai ridicat de insecuritate pot deveni mai receptive la discursuri alarmiste, perspective populiste sau la narațiuni destabilizatoare”, a declarat Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

